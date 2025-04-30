Survivor’da Batuhan Karacakaya diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı’ya suç duyurusu şoku

Hikmet Tuğsuz ile yaşadığı kavga sonrası dikkatleri üzerine çeken Batuhan Karacakaya'nın ailesi, yarışmadan oğullarının çekilmesini istedi. Sadece yarışmacılar arasında değil, artık aileler ve yapımcı Acun Ilıcalı arasında da ciddi bir gerilim söz konusu.
🔥 KAVGA SONRASI SULAR DURULMUYOR
Geçtiğimiz haftalarda oynanan bir mücadele sonrası Batuhan ve Hikmet arasında sert tartışma yaşandı. İkili karşılıklı olarak birbirine kum atarken fiziksel müdahale sınırına kadar geldi. Bu olayın ardından yapılan acil durum konseyinde Acun Ilıcalı sert uyarılarda bulundu. Hikmet Tuğsuz'un "Volkan'ın dirseği olmasaydı Batuhan'a vuracaktım" sözleri sonrası Ilıcalı, şiddet ihtimaline karşı yarışmadan gönderme sinyali verdi.
🎙 Acun Ilıcalı: "Sende şiddetsel bir risk görürsek, seni yarışmada tutamayız."
👨👩👦 KARACAKAYA AİLESİ'NDEN ŞOK TEPKİ: "OĞLUMUZ DERHAL AYRILSIN!"
Batuhan Karacakaya'nın ailesi, yarışma sonrası Acun Ilıcalı'ya doğrudan mesajlar göndererek oğullarının zarar görebileceği gerekçesiyle yarışmadan ayrılmasını talep etti. Baba Karacakaya'nın, "Oğlumun kılına zarar gelirse bedelini ödersiniz" ifadeleriyle Acun Ilıcalı'ya suç duyurusunda bulunacağını belirttiği öne sürüldü.
🗣 Acun Ilıcalı: "Hayatımda ilk defa böyle bir mesaj aldım. Oğlumu hemen gönderin, yoksa misliyle ödetirim demişler."
Ayrıca anne Karacakaya da mesaj atarak, yapım ekibini Batuhan'ın sevgisini suistimal etmekle suçladı. Aile, oğullarının yarışmada kalmasına karşı olduklarını açık şekilde beyan etti.
🎥 BATUHAN'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
Yeni bölüm fragmanında Batuhan Karacakaya şu ifadeleri kullandı:
"Ailelerin verdiği tepkileri, ses kayıtlarını ve tweetleri duyunca aslında onların neden öyle hissettiğini daha iyi anladım. Almeda'nın yerde tekmelemesi, Volkan abinin bana sarılması, birçok şey anlatıldı bana."