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Survivor'da Batuhan Karacakaya diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı'ya suç duyurusu şoku

Survivor All Star 2025 finaline sayılı haftalar kala Batuhan Karacakaya ile Hikmet Tuğsuz arasında yaşanan tartışma, yalnızca yarışma alanında değil, dış dünyada da büyük yankı uyandırdı. Kavganın ardından ailelerin ve avukatların devreye girmesiyle Survivor tarihinde ender görülen bir süreç başladı. Batuhan'ın ailesi, oğullarının fiziksel şiddete maruz kaldığını öne sürerek Acun Ilıcalı'yı hedef aldı.

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Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 23:35 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 23:36
Survivor’da Batuhan Karacakaya diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı’ya suç duyurusu şoku

Hikmet Tuğsuz ile yaşadığı kavga sonrası dikkatleri üzerine çeken Batuhan Karacakaya'nın ailesi, yarışmadan oğullarının çekilmesini istedi. Sadece yarışmacılar arasında değil, artık aileler ve yapımcı Acun Ilıcalı arasında da ciddi bir gerilim söz konusu.

Survivor’da Batuhan Karacakaya diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı’ya suç duyurusu şoku

🔥 KAVGA SONRASI SULAR DURULMUYOR

Geçtiğimiz haftalarda oynanan bir mücadele sonrası Batuhan ve Hikmet arasında sert tartışma yaşandı. İkili karşılıklı olarak birbirine kum atarken fiziksel müdahale sınırına kadar geldi. Bu olayın ardından yapılan acil durum konseyinde Acun Ilıcalı sert uyarılarda bulundu. Hikmet Tuğsuz'un "Volkan'ın dirseği olmasaydı Batuhan'a vuracaktım" sözleri sonrası Ilıcalı, şiddet ihtimaline karşı yarışmadan gönderme sinyali verdi.

🎙 Acun Ilıcalı: "Sende şiddetsel bir risk görürsek, seni yarışmada tutamayız."

Survivor’da Batuhan Karacakaya diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı’ya suç duyurusu şoku

👨‍👩‍👦 KARACAKAYA AİLESİ'NDEN ŞOK TEPKİ: "OĞLUMUZ DERHAL AYRILSIN!"

Batuhan Karacakaya'nın ailesi, yarışma sonrası Acun Ilıcalı'ya doğrudan mesajlar göndererek oğullarının zarar görebileceği gerekçesiyle yarışmadan ayrılmasını talep etti. Baba Karacakaya'nın, "Oğlumun kılına zarar gelirse bedelini ödersiniz" ifadeleriyle Acun Ilıcalı'ya suç duyurusunda bulunacağını belirttiği öne sürüldü.

🗣 Acun Ilıcalı: "Hayatımda ilk defa böyle bir mesaj aldım. Oğlumu hemen gönderin, yoksa misliyle ödetirim demişler."

Ayrıca anne Karacakaya da mesaj atarak, yapım ekibini Batuhan'ın sevgisini suistimal etmekle suçladı. Aile, oğullarının yarışmada kalmasına karşı olduklarını açık şekilde beyan etti.

Survivor’da Batuhan Karacakaya diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı’ya suç duyurusu şoku

🎥 BATUHAN'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Yeni bölüm fragmanında Batuhan Karacakaya şu ifadeleri kullandı:

"Ailelerin verdiği tepkileri, ses kayıtlarını ve tweetleri duyunca aslında onların neden öyle hissettiğini daha iyi anladım. Almeda'nın yerde tekmelemesi, Volkan abinin bana sarılması, birçok şey anlatıldı bana."

Survivor’da Batuhan Karacakaya diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı’ya suç duyurusu şoku

❓ BATUHAN DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Tüm gözler bu akşamki yeni bölümde! Acun Ilıcalı, Batuhan'ın ailesiyle görüştükten sonra yarışmada kalıp kalmayacağına dair kararın açıklanacağını söyledi.

Yarışmacının geleceği, yayınlanacak yeni bölümle netleşecek.

Survivor’da Batuhan Karacakaya diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı’ya suç duyurusu şoku

Fotoğraflar: Youtube