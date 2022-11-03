Devrim Özkan'dan 'yenge' itirafı sonunda geldi! Galatasaraylı Mauro Icardi ve Lucas Torreira ile sevgili deniyordu açıkladı
Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'den kadrosuna kattığı Lucas Torreira ile şimdilerde Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle adından söz ettiren Devrim Özkan'ın aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Ancak önceki gün paylaşılan bir fotoğraf ortalığı karıştı. Fotoğraftaki Mauro Icardi detayı, aşk dedikodularının çıkmasına neden oldu. Günler sonra güzel oyuncudan itiraf geldi. İşte detaylar...
03.11.2022 08:51 - Son Güncelleme: 03.11.2022 08:51
Galatasaray'da forma giyen futbolcu Mauro Icardi, Lucas Torreira ve oyuncu Devrim Özkan'ın birlikte çekildikleri fotoğraf sosyal medyada gündem olmuştu. Paylaşımda, Özkan ile Icardi'nin Lucas Torreria'yı aralarına alıp, birbirlerinin parmaklarını tuttukları görülürken oyuncunun yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülmüştü. Özkan'dan konu hakkında ilk açıklama geldi. İşte detaylar...
Devrim Özkan'ın maçı izlediğini fark eden Torreira, daha karşılaşma bitmeden oyuncuyu Instagram hesabından takibe başlamıştı.