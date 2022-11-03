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Haberler Magazin Devrim Özkan'dan 'yenge' itirafı sonunda geldi! Galatasaraylı Mauro Icardi ve Lucas Torreira ile sevgili deniyordu açıkladı

Devrim Özkan'dan 'yenge' itirafı sonunda geldi! Galatasaraylı Mauro Icardi ve Lucas Torreira ile sevgili deniyordu açıkladı

Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'den kadrosuna kattığı Lucas Torreira ile şimdilerde Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle adından söz ettiren Devrim Özkan'ın aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Ancak önceki gün paylaşılan bir fotoğraf ortalığı karıştı. Fotoğraftaki Mauro Icardi detayı, aşk dedikodularının çıkmasına neden oldu. Günler sonra güzel oyuncudan itiraf geldi. İşte detaylar...

03.11.2022 08:51 - Son Güncelleme: 03.11.2022 08:51
Devrim Özkan’dan ’yenge’ itirafı sonunda geldi! Galatasaraylı Mauro Icardi ve Lucas Torreira ile sevgili deniyordu açıkladı

Galatasaray'da forma giyen futbolcu Mauro Icardi, Lucas Torreira ve oyuncu Devrim Özkan'ın birlikte çekildikleri fotoğraf sosyal medyada gündem olmuştu. Paylaşımda, Özkan ile Icardi'nin Lucas Torreria'yı aralarına alıp, birbirlerinin parmaklarını tuttukları görülürken oyuncunun yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülmüştü. Özkan'dan konu hakkında ilk açıklama geldi. İşte detaylar...

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Devrim Özkan’dan ’yenge’ itirafı sonunda geldi! Galatasaraylı Mauro Icardi ve Lucas Torreira ile sevgili deniyordu açıkladı

Devrim Özkan çok sıkı bir Galatasaray taraftarı.

Devrim Özkan’dan ’yenge’ itirafı sonunda geldi! Galatasaraylı Mauro Icardi ve Lucas Torreira ile sevgili deniyordu açıkladı

Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray- Kastamonuspor maçını tribünden izlemişti.

Devrim Özkan’dan ’yenge’ itirafı sonunda geldi! Galatasaraylı Mauro Icardi ve Lucas Torreira ile sevgili deniyordu açıkladı

Devrim Özkan'ın maçı izlediğini fark eden Torreira, daha karşılaşma bitmeden oyuncuyu Instagram hesabından takibe başlamıştı.

Devrim Özkan’dan ’yenge’ itirafı sonunda geldi! Galatasaraylı Mauro Icardi ve Lucas Torreira ile sevgili deniyordu açıkladı

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisinde 'Songül' karakterine hayat veren güzel oyuncu daha önce dünyaca ünlü yıldızın dikkatini çekmişti.

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