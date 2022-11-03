Devrim Özkan’dan ’yenge’ itirafı sonunda geldi! Galatasaraylı Mauro Icardi ve Lucas Torreira ile sevgili deniyordu açıkladı

Galatasaray'da forma giyen futbolcu Mauro Icardi, Lucas Torreira ve oyuncu Devrim Özkan'ın birlikte çekildikleri fotoğraf sosyal medyada gündem olmuştu. Paylaşımda, Özkan ile Icardi'nin Lucas Torreria'yı aralarına alıp, birbirlerinin parmaklarını tuttukları görülürken oyuncunun yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülmüştü. Özkan'dan konu hakkında ilk açıklama geldi. İşte detaylar...