20 yaş küçük sevgilisiyle evlilik hazırlıkları yapan Banu Alkan’a kötü haber! 5 yıla kadar hapsi isteniyor! Türk sinemasının Afrodit'i...
'Afrodit' lakaplı Banu Alkan, kendisinden 20 yaş küçük iş insanı Kemal Yıldız ile yeni bir aşka yelken açmış ve evlilik haberleriyle gündem olmuştu. Attığı her adımla yıllarca adından söz ettiren ünlü şarkıcı ve oyuncu Alkan, bu kez bambaşka bir olayla gündeme geldi. Evlilik hazırlığı yapan Alkan'ın seslendirdiği 'Beyaz Orkide' isimli şarkı nedeniyle derde girdiği ve 5 yıla kadar hapsi istendiği öğrenildi. İşte detaylar...
03.11.2022 01:39 - Son Güncelleme: 03.11.2022 01:39
Türk sinemasının Afrodit'i Banu Alkan, kendisinden 20 yaş küçük iş insanı Kemal Yıldız ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Çift kısa bir süre önce ise nişanlandıklarını duyurmuştu.
Evlilik hazırlığı yapan Banu Alkan, cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Banu Alkan'ın seslendirdiği 'Beyaz Orkide' isimli şarkının nakaratındaki sesin kendisine ait olduğunu söyleyen Nicole Peachey'in şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada bilirkişi raporu ortaya çıktı.
Kendi sesiymiş gibi playback yaptığı ortaya çıkan Banu Alkan hakkında 'manevi veya mali haklara tecavüz' suçundan hapis istemiyle dava açıldı.