SON DAKİKA: Ajda Pekkan neden düştü? 7 saat süren ameliyatın ardından detaylar ortaya çıktı Ajda Pekkan'ın son sağlık durumu...
SON DAKİKA... Ajda Pekkan neden düştü? 7 saat süren ameliyatın ardından detaylar ortaya çıktı Ajda Pekkan'ın son sağlık durumu merak ediliyordu yeni bilgi geldi. Son dönemde sahne performansıyla ve dans şovlarıyla dikkat çeken Ajda Pekkan nazara geldi. Süperstar'ın menajeri kötü haberi Ajda Pekkan'ın Instagram hesabından duyurdu. Evde düşüp kalça kemiğini kıran Ajda Pekkan'ın neden düştüğü de bir başka merak edilen konuydu. İşte Ajda Pekkan'ın son sağlık durumu ve detaylar...
03.11.2022 09:17 - Son Güncelleme: 03.11.2022 09:21
AJDA PEKKAN NEDEN DÜŞTÜ?
7 saat süren ameliyatın ardından detaylar ortaya çıktı. İşte Ajda Pekkan'ın son sağlık durumu...
Son dönemde konserden konsere koşan ve sahnedeki performansıyla adından söz ettiren Ajda Pekkan'a nazar değdi, evinde talihsiz bir kaza geçirdi.
Ajda Pekkan'ın Instagram hesabından yapılan paylaşıma ise hayranlarından geçmiş olsun mesajları yağdı. Birçok kişi sanatçı için "Nazarın böylesi" yorumunu yaptı.