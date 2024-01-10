SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Survivor Bozok'un eski sevgilisi çıka çıka o ünlü isim çıktı görenler inanamadı! Hakan'la yaka paça kavga eden Bozok Gören...

Bu sezon All-star formatıyla ekrana gelen Survivor epey olaylı başladı. Önceki Turabi ile Poyraz arasındaki kavga sonra Seda'nın "Beni kaçırdılar" deyip telefon araması ve Survivor ekibinin polisten baskın yemesi derken bu kez eski kanlılar Hakan ve Bozok birbirine girdi. 1974 doğumlu Bozok Gören hakkıda araştıma yapanlarsa eski sevgilisinin kim olduğunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Ocak 2024, 10:35 Güncelleme 10 Ocak 2024, 10:36
Survivor Bozok’un eski sevgilisi çıka çıka o ünlü isim çıktı görenler inanamadı! Hakan’la yaka paça kavga eden Bozok Gören... 1

Survivor All-Star 2024'ün en kıdemli isimlerinden biri olan Bozok Gören adeta Survivor kanlısı haline genen Hakan Hatipoğlu ile birbirine girdi.

Survivor Bozok’un eski sevgilisi çıka çıka o ünlü isim çıktı görenler inanamadı! Hakan’la yaka paça kavga eden Bozok Gören... 2

Yaka paça kavga eden ikili arasında eski defterler yeniden açıldı.

Survivor Bozok’un eski sevgilisi çıka çıka o ünlü isim çıktı görenler inanamadı! Hakan’la yaka paça kavga eden Bozok Gören... 3

Bu kavga Bozok Gören'i, günün en çok merak edilen isimlerinden biri haline getirdi.

SON DAKİKA