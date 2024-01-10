Survivor Bozok'un eski sevgilisi çıka çıka o ünlü isim çıktı görenler inanamadı! Hakan'la yaka paça kavga eden Bozok Gören...

Bu sezon All-star formatıyla ekrana gelen Survivor epey olaylı başladı. Önceki Turabi ile Poyraz arasındaki kavga sonra Seda'nın "Beni kaçırdılar" deyip telefon araması ve Survivor ekibinin polisten baskın yemesi derken bu kez eski kanlılar Hakan ve Bozok birbirine girdi. 1974 doğumlu Bozok Gören hakkıda araştıma yapanlarsa eski sevgilisinin kim olduğunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.