Devrim Özkan Galatasaraylı Lucas Torreira'yı çabuk unuttu! Devrim Özkan şimdilik itiraf etmese de o isimle yakalandı...

Özkan, son olarak Formula pilotu Cem Bölükbaşı ile bir mekan çıkışı birlikte görüntülendi. Bu beklenmedik buluşma, magazin dünyasında büyük bir ilgi uyandırdı.

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Devrim Özkan'ın Lucas Torreira ile olan ilişkisinin bitmesinin ardından yaptığı açıklamalar dikkat çekmişti. Özkan, Torreira hakkında "O benim için çok kıymetli biri, eminim ben de onun için öyleyimdir" sözleriyle aralarındaki bağı vurgulamış ve hayranlarını şaşırtmıştı.