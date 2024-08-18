Hülya Koçyiğit’in kız kardeşi de Yeşilçam yıldızı çıktı! Meğer Hülya Koçyiğit’ten önce sektörde adını duyurmuş

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Türk sinemasının efsane oyuncuları Türkan Şoray, Fatma Girik ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası olarak kabul edilen Hülya Koçyiğit, hem kariyeri hem özel hayatı hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi.