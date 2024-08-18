Hülya Koçyiğit’in kız kardeşi de Yeşilçam yıldızı çıktı! Meğer Hülya Koçyiğit’ten önce sektörde adını duyurmuş

Metin Erksan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Susuz Yaz filmiyle adını duyuran Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Fatma Girik ve Filiz Akın'la birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası olarak anıldı. Magazin gündemine torunları Neslişah ve Aslışah Alkoçlar ile gelen Hülya Koçyiğit'in kız kardeşinin de Yeşilçam yıldızı olduğu ortaya çıktı. Hülya Koçyiğit'ten yıllar önce sahne tozu yutan kız kardeşi, tam 27 sinema filminde rol almış. İşte detaylar...
Türk sinemasının efsane oyuncuları Türkan Şoray, Fatma Girik ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası olarak kabul edilen Hülya Koçyiğit, hem kariyeri hem özel hayatı hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi.
Fenerbahçeli eski futbolcu Selim Soydan ile 5 Temmuz 1968 tarihinde evlenen Koçyiğit'in bu evlilikten Gülşah adında bir kızı oldu.
Ünlü oyuncunun kızı Gülşah Alkoçlar, küçük yaşlarında Yeşilçam filmlerinde yer alarak adını geniş kitlelere duyurdu.