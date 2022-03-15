Destan'ın Alpagu Han'ı Selim Bayraktar bakın aslen nereliymiş! Duyan şoke oldu işte 1987’de Türkiye’ye gelen oyuncunun memleketi...
Destan'ın Alpagu Han'ı Selim Bayraktar bakın aslen nereliymiş! Kadrosunda Ebru Şahin, Edip Tepeli, Deniz Barut, Teoman Kumbaracıbaşı, İpek Karapınar gibi başarılı isimlerin yer aldığı Destan'da Alpagu Han karakterini canlandıran Selim Bayraktar, yayınlanan son bölümle gündem oldu. Birçok internet kullanıcısı, 46 yaşındaki Bayraktar'ın hayatını merak edip araştırmaya başladı. 1987 yılında ailesi ile birlikte Türkiye'ye gelen oyuncunun özellikle memleketi merak konusu olarak "Selim Bayraktar aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Selim Bayraktar'ın memleketi...
15.03.2022 23:12 - Son Güncelleme: 15.03.2022 23:12
ATV'nin sevilen dizisi Destan'da Alpagu Han karakterini canlandıran ünlü oyuncu Selim Bayraktar'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 46 yaşındaki oyuncunun özellikle memleketi merak edildi.