Vav TV İzle
Haberler Magazin Destan'ın Alpagu Han'ı Selim Bayraktar bakın aslen nereliymiş! Duyan şoke oldu işte 1987’de Türkiye’ye gelen oyuncunun memleketi...

Destan'ın Alpagu Han'ı Selim Bayraktar bakın aslen nereliymiş! Duyan şoke oldu işte 1987’de Türkiye’ye gelen oyuncunun memleketi...

Destan'ın Alpagu Han'ı Selim Bayraktar bakın aslen nereliymiş! Kadrosunda Ebru Şahin, Edip Tepeli, Deniz Barut, Teoman Kumbaracıbaşı, İpek Karapınar gibi başarılı isimlerin yer aldığı Destan'da Alpagu Han karakterini canlandıran Selim Bayraktar, yayınlanan son bölümle gündem oldu. Birçok internet kullanıcısı, 46 yaşındaki Bayraktar'ın hayatını merak edip araştırmaya başladı. 1987 yılında ailesi ile birlikte Türkiye'ye gelen oyuncunun özellikle memleketi merak konusu olarak "Selim Bayraktar aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Selim Bayraktar'ın memleketi...

15.03.2022 23:12 - Son Güncelleme: 15.03.2022 23:12
Destan’ın Alpagu Han’ı Selim Bayraktar bakın aslen nereliymiş! Duyan şoke oldu işte 1987’de Türkiye’ye gelen oyuncunun memleketi...

ATV'nin sevilen dizisi Destan'da Alpagu Han karakterini canlandıran ünlü oyuncu Selim Bayraktar'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 46 yaşındaki oyuncunun özellikle memleketi merak edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Destan’ın Alpagu Han’ı Selim Bayraktar bakın aslen nereliymiş! Duyan şoke oldu işte 1987’de Türkiye’ye gelen oyuncunun memleketi...

1987 yılında ailesi ile birlikte Türkiye'ye gelen oyuncunun aslen nereli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Destan’ın Alpagu Han’ı Selim Bayraktar bakın aslen nereliymiş! Duyan şoke oldu işte 1987’de Türkiye’ye gelen oyuncunun memleketi...

İşte başta Selim Bayraktar olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

Destan’ın Alpagu Han’ı Selim Bayraktar bakın aslen nereliymiş! Duyan şoke oldu işte 1987’de Türkiye’ye gelen oyuncunun memleketi...

EDİP TEPELİ

İzmir

Destan’ın Alpagu Han’ı Selim Bayraktar bakın aslen nereliymiş! Duyan şoke oldu işte 1987’de Türkiye’ye gelen oyuncunun memleketi...

DENİZ BARUT

Denizli

SON DAKİKA