Oryantal Asena'nın son haline bakın! Dekolteli elbisesiyle şov yaptı değişimi şaşırttı! Eşini görünce kendinden geçti ‘Enişte iyi adam’
Oryantal Asena'nın son haline bakın! İbo Show programındaki performanslarıyla hafızalara kazınan ve oryantal deyince akla ilk gelen isimlerin arasında yer alan Asena, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Derin göğüs dekolteli elbisesi ile boy gösteren ünlü oryantal, çekim yaptığı mekana eşi Hasan Dere gelince havalara uçtu. Bir takipçisi görüntülere "Eniştemiz iyi adam seni çok seviyor" yorumunda bulunurken Asena'nın son hali dikkat çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Çok değişmiş" yorumunda bulundu. İşte oryantal Asena'nın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
15.03.2022 23:59 - Son Güncelleme: 16.03.2022 00:08
2017 yılında Hasan Dere ile nikah masasına oturarak magazin dünyasından uzak bir yaşam tercih eden Asena, sosyal medya paylaşımlarıyla ara ara adından söz ettirdi.
Derin göğüs dekolteli elbisesi ile boy gösteren Asena, eşinin çekim yaptığı mekana geldiği anlara ait paylaşımda bulundu.
Eşini görünce havlara uçan Asena'nın mutlu halleri dikkatlerden kaçmazken bir sosyal medya kullanıcısı görüntülere "Eniştemiz iyi adam seni çok seviyor" yorumunda bulundu.