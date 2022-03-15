Üç Kız Kardeş'in Somer'i Berker Güven'in sevgilisi bakın kim! Duyan inanamadı o da çok ünlü bir oyuncu! Meğer Oğlum’un yıldızıyla...
Üç Kız Kardeş'in Somer'i Berker Güven'in sevgilisi bakın kim! Kadrosunda Reha Özcan, İclal Aydın, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu gibi isimlerin yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisinde Somer karakterini canlandıran ünlü oyuncu Berker Güven'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 27 yaşındaki oyuncunun özellikle özel hayatı merak konusu oldu. Oyuncu hakkında araştırma yapanlar, "Berker Güven'in sevgilisi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Berker Güven'in Oğlum dizisinin yıldızıyla sevgili olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Berker Güven'in kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi kimmiş...
15.03.2022 22:43 - Son Güncelleme: 15.03.2022 22:43
İclal Aydın'ın aynı isimli romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinde Somer karakterini canlandıran ünlü oyuncu Berker Gücen'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Berker Güven'in Oğlum dizisinin yıldızıyla sevgili olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.