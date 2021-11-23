Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin’e tam destek! Cedi Osman ‘Sen hep en iyisini hak ediyorsun’ dedi romantik sözleri çok konuşuldu

Ebru Şahin'in diziden görsellerini Instagram hesabında paylaşan Cedi Osman, "Bugün bu özel gününde yanında olamasam da kalbim ve aklım hep seninle sevgilim. Umarım kurduğun tüm hayallerin gerçekleşir çünkü sen hep en iyisini hak ediyorsun" ifadelerini kullandı.