Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin’e tam destek! Cedi Osman ‘Sen hep en iyisini hak ediyorsun’ dedi romantik sözleri çok konuşuldu
Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin'e tam destek! 'Dizi atv'de izlenir' sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekrana getiren Atv'nin en iddiaları arasında yer alan Destan, bu akşam izleyici ile buluştu. Cedi Osman da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dizide Akkız karakterini canlandıran sevgilisi Ebru Şahin'e destek oldu. 'Sen hep en iyisini hak ediyorsun' ifadelerini kullanan Cedi Osman'ın paylaşımı, kısa süre içinde binlerce beğeni alarak gündem oldu. İşte Cedi Osman'ın o paylaşımı...
Dizi atv'de izlenir' sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekrana getiren Atv'nin en iddiaları arasında yer alan Destan, bu akşam izleyici ile buluştu. Başrolünü Edip Tepeli ile Ebru Şahin'in paylaştığı dizi, ilk bölümüyle sosyal medyada büyük ses getirdi.
Cedi Osman da Akkız karakteriyle dizinin başrolünde yer alan Ebru Şahin için destek mesajı yayınladı.
Ebru Şahin'in diziden görsellerini Instagram hesabında paylaşan Cedi Osman, "Bugün bu özel gününde yanında olamasam da kalbim ve aklım hep seninle sevgilim. Umarım kurduğun tüm hayallerin gerçekleşir çünkü sen hep en iyisini hak ediyorsun" ifadelerini kullandı.
Ebru Şahin de binlerce sosyal medya kullanıcısı gibi sevgilisinin paylaşımına kayıtsız kalmadı ve "İyi ki varsın iyi ki" yorumunda bulundu.