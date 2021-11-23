Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı Ezgi Mola ile arasındaki fark dikkat çekti
Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz Başrollerini Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun üstlendiği Masumlar Apartmanı'nın yeni sezonuna Ceylan karakteriyle dahil olan Aslıhan Gürbüz'ün hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle yaşı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Aslıhan Gürbüz kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öte yandan Aslıhan Gürbüz ile rol arkadaşı Ezgi Mola'nın arasındaki fark dikkat çekti. Bakın Aslıhan Gürbüz kaç yaşındaymış...
23.11.2021 23:20
- Son Güncelleme: 23.11.2021 23:20
Yahşi Cazibe ile adını duyuran ve Ufak Tefek Cinayetler dizisiyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşayan Aslıhan Gürbüz, son olarak Kırmızı Oda'da boy göstermişti.
Şimdilerde Masumlar Apartmanı'yla izleyici karşısına çıkan Aslıhan Gürbüz'ün hayatı da merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, Gürbüz'ün hayatını merak edip araştırmaya başladı.
Hayranları özellikle "Aslıhan Gürbüz kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Öte yandan Aslıhan Gürbüz ile rol arkadaşı Ezgi Mola'nın arasındaki fark dikkat çekti.