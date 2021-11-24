Aleyna Tilki, yaşından büyük laflar etti! 21 yaşındayım omurgasız olamam
Şarkıcı Aleyna Tilki, yaşından büyük laflar etti: Risk ala ala efsaneye dönüşebilirim. Önüme gelen her şarkıyı söylemem. Omurgasız davranamam. İşte TAKVİM'in sorularını yantlayan Aleyna Tilki'den açıklamalar.
24.11.2021 06:59
- Son Güncelleme: 24.11.2021 06:59
Ardından şunları söyledi: Herkes benden pop bir albüm bekliyor ama ben İngilizce rock yapacağım. Yani risk alacağım. Çünkü risk ala ala bir efsaneye dönüşebilirim.
Risk almazsam da hiç olurum. Tabi Türk müziğini hiçbir zaman bırakmayacağım. Starlarla çalışıp Türk müziğini tüm dünyaya tanıtmak istiyorum. 16 yaşında değilim artık 21 yaşındayım omurgasız olamam.