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Aleyna Tilki, yaşından büyük laflar etti! 21 yaşındayım omurgasız olamam

Şarkıcı Aleyna Tilki, yaşından büyük laflar etti: Risk ala ala efsaneye dönüşebilirim. Önüme gelen her şarkıyı söylemem. Omurgasız davranamam. İşte TAKVİM'in sorularını yantlayan Aleyna Tilki'den açıklamalar.

AYDIN HAMZA EDITORYAL
24.11.2021 06:59 - Son Güncelleme: 24.11.2021 06:59
Aleyna Tilki, yaşından büyük laflar etti! 21 yaşındayım omurgasız olamam

Aleyna Tilki, Dubai'den geldi. Emirgan'da görüntülendi.

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Aleyna Tilki, yaşından büyük laflar etti! 21 yaşındayım omurgasız olamam

TAKVİM'in sorularına samimi yanıtlar verdi. Sözleri adeta hayat dersi gibiydi!

Aleyna Tilki, yaşından büyük laflar etti! 21 yaşındayım omurgasız olamam

Tilki, "Londra'daydım. 20 şarkı yaptım, albüm için 8 şarkı seçeceğiz. Çok yoruldum. Bu yüzden Dubai'de kısa bir tatil yaptım" dedi.

Aleyna Tilki, yaşından büyük laflar etti! 21 yaşındayım omurgasız olamam

Ardından şunları söyledi: Herkes benden pop bir albüm bekliyor ama ben İngilizce rock yapacağım. Yani risk alacağım. Çünkü risk ala ala bir efsaneye dönüşebilirim.

Aleyna Tilki, yaşından büyük laflar etti! 21 yaşındayım omurgasız olamam

Risk almazsam da hiç olurum. Tabi Türk müziğini hiçbir zaman bırakmayacağım. Starlarla çalışıp Türk müziğini tüm dünyaya tanıtmak istiyorum. 16 yaşında değilim artık 21 yaşındayım omurgasız olamam.

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