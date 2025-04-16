328 Kilodan 108 kiloya düştü! Tammy Slaton'ın mucizevi dönüşümü "Doktorlar ölüm riski var dedi, 220 kilo verdi!"

ABD'de yaşayan Tammy Slaton, ölümle burun buruna geldiği günün ardından her şeyi geride bıraktı. Yeme bağımlılığıyla mücadele etti, rehabilitasyona yattı, ameliyat oldu ve azmiyle toplam 220 kilo verdi. Bir zamanlar televizyon programlarında yardımsız yürüyemeyen Tammy, şimdi sağlıkla, özgüvenle ve kendi ayakları üzerinde duran bir yaşamla geri döndü.
🩺 DOKTORLAR: "HAYATIN TEHLİKEDE..."
2022'nin başlarında ciddi bir sağlık krizi yaşayan Slaton, trakeostomi tüpü ve oksijen cihazı kullanmak zorunda kaldı. Doktorları ona açıkça "Hayatın tehlikede" dedi. Bu uyarı Tammy için bir dönüm noktası oldu.
🗣 "Nefes alamıyordum. Komadaydım. Ölümden döndüm." — Tammy Slaton
Obezite cerrahı Dr. Eric Smith, onun bu süreçteki en büyük destekçilerinden biri oldu. Tammy'ye uygulanan bariatrik cerrahi ile birlikte yeni bir hayatın kapıları aralandı.
💪 220 KİLOLUK ZAFERE GİDEN YOL
Yoğun bir yeme bağımlılığı rehabilitasyon süreci geçiren Slaton, yalnızca ameliyatla değil, disiplinli bir yaşam tarzı değişimiyle de dikkat çekti. Diyet, egzersiz ve psikolojik destek sayesinde yalnızca fiziksel değil, duygusal bir iyileşme de yaşadı.
Dr. Smith'in açıklamasına göre, Tammy toplamda 226 kilodan fazla verdi. Artık ne oksijen desteğine ne de yürüteçlere ihtiyacı kalmadı. Hayatını bağımsız ve özgüvenli bir şekilde sürdürüyor.
❤️ AŞK, KAYIP VE UMUT
Zorlu sağlık mücadelesi sırasında Tammy, bir rehabilitasyon merkezinde Caleb Willingham ile tanıştı. Ekim 2022'de nişanlanıp evlendiler. Ancak bu mutluluk kısa sürdü; Caleb 2023'ün başında hayatını kaybetti. Tammy, bu kayıptan sonra da ayakta kalmayı başardı.
🗨 "Hayatta kaldığım her gün için şükrediyorum."
🥗 TAMMY SLATON'IN İLHAM VEREN ZAYIFLAMA PLANI
🔻 Toplam Kaybı: 220 kg | Uygulama Süresi: 2+ yıl
✅ Amacı: Günü dengeli başlatmak, şeker ve karbonhidrat krizlerini önlemek
🥚 1 haşlanmış yumurta
🥒 Salatalık, roka, ıspanak (yağsız)
🥛 1 bardak laktozsuz süt veya badem sütü
☕ Şekersiz kahve veya bitki çayı
✅ Amacı: Protein odaklı, tok tutan bir öğün
🍗 100-120 gr ızgara tavuk veya hindi göğsü
🥗 Yağsız yeşil salata (limon + elma sirkesi ile)
🥄 1 yemek kaşığı kinoa, kara buğday ya da mercimek
✅ Amacı: Metabolizmayı canlı tutmak
🍎 1 küçük elma veya
🥜 6-8 adet çiğ badem
✅ Amacı: Hafif ve sindirimi kolay besinler
🥣 Sebze çorbası (kremasız, un yok)
🐟 100 gr fırında somon veya tavuk
🥗 Bol yeşillikli limonlu salata
Fotoğraflar: Instagram