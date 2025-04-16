328 Kilodan 108 kiloya düştü! Tammy Slaton'ın mucizevi dönüşümü "Doktorlar ölüm riski var dedi, 220 kilo verdi!"

ABD'de yaşayan Tammy Slaton , ölümle burun buruna geldiği günün ardından her şeyi geride bıraktı. Yeme bağımlılığıyla mücadele etti, rehabilitasyona yattı, ameliyat oldu ve azmiyle toplam 220 kilo verdi. Bir zamanlar televizyon programlarında yardımsız yürüyemeyen Tammy, şimdi sağlıkla, özgüvenle ve kendi ayakları üzerinde duran bir yaşamla geri döndü.

🩺 DOKTORLAR: "HAYATIN TEHLİKEDE..."

2022'nin başlarında ciddi bir sağlık krizi yaşayan Slaton, trakeostomi tüpü ve oksijen cihazı kullanmak zorunda kaldı. Doktorları ona açıkça "Hayatın tehlikede" dedi. Bu uyarı Tammy için bir dönüm noktası oldu.

🗣 "Nefes alamıyordum. Komadaydım. Ölümden döndüm." — Tammy Slaton

Obezite cerrahı Dr. Eric Smith, onun bu süreçteki en büyük destekçilerinden biri oldu. Tammy'ye uygulanan bariatrik cerrahi ile birlikte yeni bir hayatın kapıları aralandı.