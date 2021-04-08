Derin Mermerci ters köşe yaptı! Bülent Ersoy gibi kürk tercih edince tepki çekti

ÖMÜR GEDİK'TEN TEPKİ!

Ömür Gedik, "Hayvanları sevmek, sadece kedi ve köpekleri korumakla olmaz, sansar da bir hayvan timsah da. Bugüne kadar hayvanlar için yaptıklarından dolayı onu takdir ettim ama kürk, Derin'e hiç yakışmadı" ifadelerini kullanmıştı.