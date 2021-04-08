Derin Mermerci ters köşe yaptı! Bülent Ersoy gibi kürk tercih edince tepki çekti
Sosyetik isim Derin Mermerci, sosyal medyada sokak hayvanları için yaptığı yardım çağrılarıyla sık sık gündem olmuştu. Ancak Mermerci son hamlesiyle sevenlerine ters köşe yaptı. Sosyetik güzel, şıklık uğruna Bülent Ersoy gibi kürk tercih etti. Önceki gün Bebek'te görüntülenen Derin Mermerci, eve kuşlarının canlı canlı öldürülerek elde edilen Hermes çantasıyla dikkat çekti. Instagram'da savunduklarının aksine bir duruş sergileyen Mermerci için "sözde hayvansever" yorumları yapıldı.
08.04.2021 10:40
- Son Güncelleme: 08.04.2021 10:40
Sosyetik güzel Derin Mermerci, geride bıraktığımız gün sevgilisi Murat Aslan ile birlikte Bebek'te kameralara yansıdı. Takvim gazetesinin haberine göre; Derin Mermerci, birçok hayvansever kuruluşun tepki gösterdiği Hermes Birkin çantasıyla dikkat çekti.
Fiyatı yaklaşık 250 bin TL olan Hermes Birkin, birçok devekuşunun canlı canlı öldürülerek elde edilmişti. PETA, 2015 senesinde bu tarz çantaların nasıl yapıldığına dair görüntüleri yayınlamıştı. Devekuşlarının canlı canlı boğazlarının kesildiği görülen görüntüler hayvanseverleri ayağa kaldırmıştı. Derin Mermerci de şık olmak uğruna Bülent Ersoy gibi kürk tercih etti.
Sokaktaki kedi ve köpeklere yaptığı yardımlarla övünen Derin Mermerci, daha önce ise sansar kürkünden elde edilen ceketi ve timsah derisi çantasıyla olay olmuştu. Ömür Gedik'in de içinde olduğu çok sayıda hayvansever de Derin Mermerci'yi sert bir dille eleştirmişti.
ÖMÜR GEDİK'TEN TEPKİ!
Ömür Gedik, "Hayvanları sevmek, sadece kedi ve köpekleri korumakla olmaz, sansar da bir hayvan timsah da. Bugüne kadar hayvanlar için yaptıklarından dolayı onu takdir ettim ama kürk, Derin'e hiç yakışmadı" ifadelerini kullanmıştı.
Giydikleri kürklerle sık sık eleştirilen ancak bu tutkularından vazgeçemeyen ünlüler arasında en başı ise Bülent Ersoy çekiyor. Tercih ettiği kürklerle eleştirilerin hedefi haline gelen Bülent Ersoy, son olarak 'yeni kürk aldı' haberlerini yalanlamış ve 4 yıldır kürk almadığını söylemişti.