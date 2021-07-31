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Deren Talu annesi Defne Samyeli'yi gölgede bırakmayı kafasına koydu! Beyaz bikinisiyle yaktı geçti herkes dönüp baktı

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen büyük kızı Deren Talu son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri olarak göze çarpıyor. Yaz tatiline tüm hızıyla devam eden 24 yaşındaki ünlü isim, geçtiğimiz günlerde pembe bikinili fotoğraflarını yayınlamasının ardından bu kez de plajlarda görüntülendi. Bir arkadaşıyla denize giren Deren Talu, siyah-beyaz bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti.

31.07.2021 13:07 - Son Güncelleme: 31.07.2021 13:07
Deren Talu annesi Defne Samyeli'yi gölgede bırakmayı kafasına koydu! Beyaz bikinisiyle yaktı geçti herkes dönüp baktı

Eski haber spikeri Defne Samyeli'nin 2011 yılında yollarını ayırdığı eski eşi Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen Deren Talu, tatil sezonunu İzmir Çeşme'de açtı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Deren Talu annesi Defne Samyeli'yi gölgede bırakmayı kafasına koydu! Beyaz bikinisiyle yaktı geçti herkes dönüp baktı

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, şimdilerde sezonun yorgunluğunu tatilde atıyor.

Deren Talu annesi Defne Samyeli'yi gölgede bırakmayı kafasına koydu! Beyaz bikinisiyle yaktı geçti herkes dönüp baktı

Genç yaşına rağmen kariyerinde emin adımlarla ilerleyen 24 yaşındaki güzel, önceki gün Çeşme'de objektiflere yansıdı.

Deren Talu annesi Defne Samyeli'yi gölgede bırakmayı kafasına koydu! Beyaz bikinisiyle yaktı geçti herkes dönüp baktı

Uzun süre plajda kız arkadaşları ile beraber oturan Talu, sıcak havaya daha fazla dayanamayarak, kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.

Deren Talu annesi Defne Samyeli'yi gölgede bırakmayı kafasına koydu! Beyaz bikinisiyle yaktı geçti herkes dönüp baktı

Çeşme tatilinde deniz ve güneşin keyfini çıkaran Deren Talu, formda görüntüsüyle tüm bakışları üzerinde toplamayı başardı.