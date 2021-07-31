Deren Talu annesi Defne Samyeli'yi gölgede bırakmayı kafasına koydu! Beyaz bikinisiyle yaktı geçti herkes dönüp baktı
Defne Samyeli'nin Eren Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen büyük kızı Deren Talu son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri olarak göze çarpıyor. Yaz tatiline tüm hızıyla devam eden 24 yaşındaki ünlü isim, geçtiğimiz günlerde pembe bikinili fotoğraflarını yayınlamasının ardından bu kez de plajlarda görüntülendi. Bir arkadaşıyla denize giren Deren Talu, siyah-beyaz bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti.
31.07.2021 13:07
- Son Güncelleme: 31.07.2021 13:07
Eski haber spikeri Defne Samyeli'nin 2011 yılında yollarını ayırdığı eski eşi Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen Deren Talu, tatil sezonunu İzmir Çeşme'de açtı.
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, şimdilerde sezonun yorgunluğunu tatilde atıyor.