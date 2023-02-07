Depremden sadece birkaç saat önce "Kader" deyip paylaşmıştı! Umut Akyürek ile kızı Melek Bal depreme yakalandı tüyler ürperten detay
Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7'lik deprem ve sonrasında yaşanab depremler büyük bir yıkıma ve binlerce can kaybına neden oldu. 10 ilde de hissedilen ve yıkıma neden olan deprem bölgelerinden kötü haberler gelmeye devam ediyor. Depremde hasar alan illerden biri olan Adana'da bulunan Umut Akyürek'in, depremden çok kısa bir süre önce yaptığı paylaşı "Kaderin böylesi" dedirtti. İşte depreme Adana'da yakalanan Umut Akyürek ile kızı Melek Bal'ın o paylaşımı.
07.02.2023 09:29 - Son Güncelleme: 07.02.2023 09:30
Kahramanmaraş'taki deprem felaketi öncesi yaptığı paylaşım ve deprem sonrası yaptığı paylaşımlar Umut Akyürek sosyal medyanın gündeminde.
Depremde büyük hasar alan illerimizden Adana'da bulunan sanatçı Umut Akyürek, ise yaptığı paylaşım ile yaşadığı ilginç tesadüfü anlattı.
Uçuşu iptal olunca Adana'da konaklayan Umut Akyürek, depremden sadece birkaç saat önce 6 Şubat tarihinde yaşadığı tesadüfleri paylaştı.