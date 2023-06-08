Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den kıskançlık itirafı "İlişkisini görünce kıskanmıyor değilim" Kızı Mavi'nin sağlığı nedeniyle çok zor günler geçirmişti
Erçel kardeşler şu sıralar çok konuşuluyor... 2019 yılında Caner Yıldırım ile evlenen ve aynı yıl içinde kızı Aylin Mavi'yi kucağına alan Gamze Erçel geçtiğimiz aylarda hastaneden yaptığı paylaşımla kahretmişti. Dünyalar tatlısı kanser tedavisine başlayan Gamze Erçel Yıldırım, geçtiğimiz günlerde yüreklere su serpen haberi vermiş, Mavi'nin sağlık durumu hakkında umut dolu konuşmuştu. Yıldırım bu kez yaptığı kıskançlık itirafıyla gündemde. İşte detaylar...
08.06.2023 09:29 - Son Güncelleme: 08.06.2023 09:30
2019 yılında evlenen oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile Caner Yıldırım, aynı sene bebekleri Aylin Mavi'yi kucaklarına aldı.
Hande Erçel'in minik yeğeni Aylin Mavi Yıldırım'ın kanser olduğunun iddia edilmesinin ardından gözler aileden gelecek resmi açıklamalara çevrilmişti.