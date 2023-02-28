Depremde enkaz altında ölen kızının elini bırakmamıştı... Ebru Yaşar ve eşi Mesut Hançer'e sözünü yerine getirdi evini teslim etti
Depremde enkaz altında ölen kızının elini bırakmamıştı... Ebru Yaşar ve eşi Mesut Hançer'e sözünü yerine getirdi evini teslim etti. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.5'lik depremler tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Hala artçıların devam ettiği deprem felaketinin ardından Türkiye tek yürek oldu. Devletin bütün imkanları seferber edilirken ünlülerden de depremzedelere yardım eli uzandı. Devletin bütün imkanları seferber edilirken vatandaşlar da yardım eli uzattı. Enkaz altında hayatını kaybeden kızının elini bırakmadığı fotoğrafı ile tanınan ve "Prensesimi kurtarmak için çıplak ellerimle kazmaya çalıştım fakat çıkaramadım" diyen Mesut Hançer için Ebru Yaşar ve eşi harekete geçti.
Depremde enkaz altında ölen kızının elini bırakmamıştı... Ebru Yaşar ve eşi Mesut Hançer'e sözünü yerine getirdi, evini teslim etti.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde ise 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 10 kentte hasara neden olan depremler sonrasında binalar çöktü, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.
Kahramanmaraş'ta bir babanın enkaz altında can veren 15 yaşındaki kızının elini tuttuğu görüntü şimdiden depremin simge fotoğraflarından oldu. Baba Mesut Hançer, enkaz yığınlarının arasında kızı Irmak Leyla'nın elini tutarken yaşadığı acıyı herkese yansıttı.
Irmak Leyla'yı toprağa veren acılı baba deprem olduğu sırada çalıştığını anlattı. O baba, ailesini arayarak iki kızının ve oğlunun iyi olduğunu öğrendiğini söyledi.