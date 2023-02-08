Deprem bölgesine uzaktan nasıl yardım edilir? AFAD açıkladı! Ünlüler paylaştı: Hande Yener, Oğuzhan Koç, Ümit Erdim, Nusret...
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi dün saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. İki büyük depremin ardından bölgedeki arama ve kurtarma çalışmaları son hızıyla devam ederken tüm Türkiye seferber oldu. AFAD da hazırladığı bir görselle en çok sorulan "Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza uzaktan nasıl yardım edebilirim?" sorusunu yanıtladı. Yaşanan depremin ardından sanat ve spor camiasından birçok ünlü isim ise AFAD'a destek çağrısında bulundu. İşte detaylar...
08.02.2023 00:32 - Son Güncelleme: 08.02.2023 00:32
AFAD, Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Deprem saati 04.17 olarak kaydedildi. Bölgede 13.24'te 7.6 büyüklüğünde ikinci bir büyük deprem daha oldu.
Depremin 10 ilde birden şiddetli şekilde hissedildiği açıklandı. Kahramanmaraş, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'da büyük yıkımlar yaşandı.
AFAD da hazırladığı bir görselle en çok sorulan "Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza uzaktan nasıl yardım edebilirim?" sorusunu yanıtladı.
Yaşanan depremin ardından sanat ve spor camiasından birçok ünlü isim ise AFAD'a destek çağrısında bulundu.