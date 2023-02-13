Deprem bölgesine giden Mehmet Yalçınkaya’ya gelen yorum çileden çıkardı! Ünlü şef tepkisiz kalamadı: Allah sizi bildiği gibi yapsın...
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkez üssü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkımlara neden oldu. Tüm Türkiye seferber olurken ünlü isimler de taşın altına elini koydu. Kimi yardım TIR'ı gönderdi kimi bağış topladı kimi ise bölgeye koştu. MasterChef yarışmasıyla tanınan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'da asrın felaketinin ardından soluğu afet bölgesinde alan isimlerden oldu. Depremzedeler için kurulan dev kazanlarda gün boyu çorbalar, yemekler, pilavlar pişiren Mehmet Yalçınkaya, kendisine yapılan yorum karşısında ise sinirlerine hakim olamadı. İşte o yorum ve Mehmet Şef'in cevabı...
13.02.2023 23:41 - Son Güncelleme: 13.02.2023 23:42
Kahramanmaraş merkez üssü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkımlara neden oldu.
MasterChef yarışmasıyla tanınan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'da asrın felaketinin ardından soluğu afet bölgesinde alan isimlerden oldu.
Ekibiyle birlikte Kahramanmaraş'a giden Mehmet Yalçınkaya, kazanlar dolusu yemek pişirdi. Enkaz alanlarına dağıtım yapan Yalçınkaya ve ekibi bir günde 60 bin kişiye servis yaptı.
Yalçınkaya'nın MasterChef yarışmasındaki yarışmacıları da destek verdi. Gaziantep ve Adıyaman'da da ekipler kuruldu.