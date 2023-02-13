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Haberler Magazin Deprem bölgesine giden Mehmet Yalçınkaya’ya gelen yorum çileden çıkardı! Ünlü şef tepkisiz kalamadı: Allah sizi bildiği gibi yapsın...

Deprem bölgesine giden Mehmet Yalçınkaya’ya gelen yorum çileden çıkardı! Ünlü şef tepkisiz kalamadı: Allah sizi bildiği gibi yapsın...

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkez üssü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkımlara neden oldu. Tüm Türkiye seferber olurken ünlü isimler de taşın altına elini koydu. Kimi yardım TIR'ı gönderdi kimi bağış topladı kimi ise bölgeye koştu. MasterChef yarışmasıyla tanınan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'da asrın felaketinin ardından soluğu afet bölgesinde alan isimlerden oldu. Depremzedeler için kurulan dev kazanlarda gün boyu çorbalar, yemekler, pilavlar pişiren Mehmet Yalçınkaya, kendisine yapılan yorum karşısında ise sinirlerine hakim olamadı. İşte o yorum ve Mehmet Şef'in cevabı...

takvim.com.tr
13.02.2023 23:41 - Son Güncelleme: 13.02.2023 23:42
Deprem bölgesine giden Mehmet Yalçınkaya’ya gelen yorum çileden çıkardı! Ünlü şef tepkisiz kalamadı: Allah sizi bildiği gibi yapsın...

Kahramanmaraş merkez üssü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkımlara neden oldu.

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Deprem bölgesine giden Mehmet Yalçınkaya’ya gelen yorum çileden çıkardı! Ünlü şef tepkisiz kalamadı: Allah sizi bildiği gibi yapsın...

Tüm Türkiye seferber olurken ünlü isimler de taşın altına elini koydu. Kimi yardım TIR'ı gönderdi kimi bağış topladı kimi ise bölgeye koştu.

Deprem bölgesine giden Mehmet Yalçınkaya’ya gelen yorum çileden çıkardı! Ünlü şef tepkisiz kalamadı: Allah sizi bildiği gibi yapsın...

MasterChef yarışmasıyla tanınan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'da asrın felaketinin ardından soluğu afet bölgesinde alan isimlerden oldu.

Deprem bölgesine giden Mehmet Yalçınkaya’ya gelen yorum çileden çıkardı! Ünlü şef tepkisiz kalamadı: Allah sizi bildiği gibi yapsın...

Ekibiyle birlikte Kahramanmaraş'a giden Mehmet Yalçınkaya, kazanlar dolusu yemek pişirdi. Enkaz alanlarına dağıtım yapan Yalçınkaya ve ekibi bir günde 60 bin kişiye servis yaptı.

Deprem bölgesine giden Mehmet Yalçınkaya’ya gelen yorum çileden çıkardı! Ünlü şef tepkisiz kalamadı: Allah sizi bildiği gibi yapsın...

Yalçınkaya'nın MasterChef yarışmasındaki yarışmacıları da destek verdi. Gaziantep ve Adıyaman'da da ekipler kuruldu.

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