25 akrabası depremde yaşamını yitirdi! Kahtalı Mıçe lakaplı Mustafa Aslan ilk kez konuştu! “Benim üzüntüm çok büyük” deyip deprem anını anlattı...
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6'lık depremler, 10 ilde büyük yıkım ve binlerce can kaybına sebep oldu. Depreme Adıyaman'da yakalanan Kahtalı Mıçe lakaplı Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Aslan'ın da 25 yakınını kaybettiği öğrenildi. Acı haberin ardından açıklamada bulunan Kahtalı Mıçe, deprem anında ve sonrasında yaşadıklarını anlattı. İşte Kahtalı Mıçe lakaplı Mustafa Aslan'ın o açıklaması...
13.02.2023 22:15 - Son Güncelleme: 13.02.2023 22:15
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde ağır yıkım ve can kaybına neden iki büyük deprem Türkiye'yi yasa boğdu. 8. günde de mucize kurtuluşlar gerçekleşmeye devam ederken Türk Halk Müziği sanatçısı Kahtalı Mıçe lakaplı Mustafa Aslan'dan kahreden haber geldi.
Depreme Adıyaman'da yakalanan 25 yakınını kaybeden Mustafa Aslan acıların en büyüğünü yaşadı. Kahtalı Mıçe'nin Adıyaman'da depreme yakalanan ailesinden 25 kişiyi vefat etti.
Acı haberin ardından açıklamada bulunan Kahtalı Mıçe, deprem anında ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.
A Haber'e konuşan Kahtalı Mıçe, şunları söyledi: "Depremde ben evdeydim. 1999 depreminde de İstanbul'da evdeydim. Tektim, yeğenim gelip "Amca bize gidelim" dedi. Onların evi tek katlı.