25 akrabası depremde yaşamını yitirdi! Kahtalı Mıçe lakaplı Mustafa Aslan ilk kez konuştu! “Benim üzüntüm çok büyük” deyip deprem anını anlattı...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde ağır yıkım ve can kaybına neden iki büyük deprem Türkiye'yi yasa boğdu. 8. günde de mucize kurtuluşlar gerçekleşmeye devam ederken Türk Halk Müziği sanatçısı Kahtalı Mıçe lakaplı Mustafa Aslan'dan kahreden haber geldi.