7,7’lik depremin ardından bölgeye koşmuştu! Yağmur Atacan’ın depremzede ile yazışması dikkat çekti! Pınar Altuğ paylaştı: Gece karanlıkta...
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkımlara neden oldu. Depremden etkilenen Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkımlar meydana geldi. Tüm Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından Türk milleti el ele verdi. Birçok ünlü isim de elini taşın altına koydu. Kimi yardım TIR'ı gönderdi kimi bağış yaptı kimi ise bölgeye koştu. Bölgeye koşan isimlerden biri ise Yağmur Atacan oldu. Hatay'ın ulaşılamayan köylerini dolaşan ve 7 gün sonra evine dönen Atacan'ın bir depremzede ile yazışması dikkat çekti. O yazışmayı ise Pınar Altuğ paylaştı.
14.02.2023 00:43 - Son Güncelleme: 14.02.2023 00:46
6 Şubat saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı.
Tüm Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından Türk milleti tek yürek oldu. Birçok ünlü isim de taşın altına elini koydu.
Kimi yardım TIR'ı gönderdi kimi bağış yaptı kimi ise bölgeye koştu. Bölgeye koşan isimlerden biri ise Yağmur Atacan oldu.