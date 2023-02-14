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Haberler Magazin 7,7’lik depremin ardından bölgeye koşmuştu! Yağmur Atacan’ın depremzede ile yazışması dikkat çekti! Pınar Altuğ paylaştı: Gece karanlıkta...

7,7’lik depremin ardından bölgeye koşmuştu! Yağmur Atacan’ın depremzede ile yazışması dikkat çekti! Pınar Altuğ paylaştı: Gece karanlıkta...

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkımlara neden oldu. Depremden etkilenen Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkımlar meydana geldi. Tüm Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından Türk milleti el ele verdi. Birçok ünlü isim de elini taşın altına koydu. Kimi yardım TIR'ı gönderdi kimi bağış yaptı kimi ise bölgeye koştu. Bölgeye koşan isimlerden biri ise Yağmur Atacan oldu. Hatay'ın ulaşılamayan köylerini dolaşan ve 7 gün sonra evine dönen Atacan'ın bir depremzede ile yazışması dikkat çekti. O yazışmayı ise Pınar Altuğ paylaştı.

takvim.com.tr
14.02.2023 00:43 - Son Güncelleme: 14.02.2023 00:46
7,7’lik depremin ardından bölgeye koşmuştu! Yağmur Atacan’ın depremzede ile yazışması dikkat çekti! Pınar Altuğ paylaştı: Gece karanlıkta...

6 Şubat saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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7,7’lik depremin ardından bölgeye koşmuştu! Yağmur Atacan’ın depremzede ile yazışması dikkat çekti! Pınar Altuğ paylaştı: Gece karanlıkta...

Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı.

7,7’lik depremin ardından bölgeye koşmuştu! Yağmur Atacan’ın depremzede ile yazışması dikkat çekti! Pınar Altuğ paylaştı: Gece karanlıkta...

AFAD, ardından 13.24 sıralarında 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 7.6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu.

7,7’lik depremin ardından bölgeye koşmuştu! Yağmur Atacan’ın depremzede ile yazışması dikkat çekti! Pınar Altuğ paylaştı: Gece karanlıkta...

Tüm Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından Türk milleti tek yürek oldu. Birçok ünlü isim de taşın altına elini koydu.

7,7’lik depremin ardından bölgeye koşmuştu! Yağmur Atacan’ın depremzede ile yazışması dikkat çekti! Pınar Altuğ paylaştı: Gece karanlıkta...

Kimi yardım TIR'ı gönderdi kimi bağış yaptı kimi ise bölgeye koştu. Bölgeye koşan isimlerden biri ise Yağmur Atacan oldu.

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