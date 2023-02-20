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Haberler Magazin Deprem bölgesinden dönüp şarkı söyleyip kuaför paylaşımı yapmıştı! Topa tutulan Merve Boluğur'dan yanıt: "Herkes işine baksın"

Deprem bölgesinden dönüp şarkı söyleyip kuaför paylaşımı yapmıştı! Topa tutulan Merve Boluğur'dan yanıt: "Herkes işine baksın"

Kahramanmaraş merkez üssü meydana gele 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Merve Boluğur da arkadaşı için Hatay'a koşmuştu. Merve Boluğur'un arkadaşının kaldığı enkazdan 'Haydar'ı beklemece' notuyla yaptığı paylaşım tepki çekmişti. Hatay'dan dönen Boluğur bu kez kuaförden paylaşım yapıp şarkı söyledi. Yine tepkilerin odağında kalan Merve Boluğur'dan açıklama geldi.

20.02.2023 09:58 - Son Güncelleme: 20.02.2023 09:58
Deprem bölgesinden dönüp şarkı söyleyip kuaför paylaşımı yapmıştı! Topa tutulan Merve Boluğur’dan yanıt: Herkes işine baksın

Depremden hemen sonra enkaz altındaki arkadaşı için Hatay'ın yolunu tutan Merve Boluğur'un Hatay dönüşü yaptığı paylaşımlar sosyal medyanın gündeminde. Tepkilerin odağında kalan Boluğur bakın nasıl yanıt verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Deprem bölgesinden dönüp şarkı söyleyip kuaför paylaşımı yapmıştı! Topa tutulan Merve Boluğur’dan yanıt: Herkes işine baksın

Türkiye, yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Deprem bölgesinden dönüp şarkı söyleyip kuaför paylaşımı yapmıştı! Topa tutulan Merve Boluğur’dan yanıt: Herkes işine baksın

10 ilde de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Deprem bölgesinden dönüp şarkı söyleyip kuaför paylaşımı yapmıştı! Topa tutulan Merve Boluğur’dan yanıt: Herkes işine baksın

Kahreden depremin ardından ünlülerden de acı haberler geldi. Kiminin ailesi kiminin arkadaşı enkaz altında kaldı.

Deprem bölgesinden dönüp şarkı söyleyip kuaför paylaşımı yapmıştı! Topa tutulan Merve Boluğur’dan yanıt: Herkes işine baksın

O isimlerden biri de Merve Boluğur...

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