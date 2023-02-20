Deprem bölgesinden dönüp şarkı söyleyip kuaför paylaşımı yapmıştı! Topa tutulan Merve Boluğur'dan yanıt: "Herkes işine baksın"
Kahramanmaraş merkez üssü meydana gele 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Merve Boluğur da arkadaşı için Hatay'a koşmuştu. Merve Boluğur'un arkadaşının kaldığı enkazdan 'Haydar'ı beklemece' notuyla yaptığı paylaşım tepki çekmişti. Hatay'dan dönen Boluğur bu kez kuaförden paylaşım yapıp şarkı söyledi. Yine tepkilerin odağında kalan Merve Boluğur'dan açıklama geldi.
20.02.2023 09:58 - Son Güncelleme: 20.02.2023 09:58
Depremden hemen sonra enkaz altındaki arkadaşı için Hatay'ın yolunu tutan Merve Boluğur'un Hatay dönüşü yaptığı paylaşımlar sosyal medyanın gündeminde. Tepkilerin odağında kalan Boluğur bakın nasıl yanıt verdi.