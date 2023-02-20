Taha Duymaz'ın mezarını paylaşan kardeşi Burak Duymaz kahretti! Depremden 12 gün sonra cesetleri bulunmuştu: "Nurlar içinde uyuyun canım kardeşlerim"
Taha Duymaz'ın mezarını paylaşan kardeşi Burak Duymaz kahretti! Depremden 12 gün sonra cesetleri bulunmuştu. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler ve sonrasında gelen artçılar Türkiye'nin yüreğini yaktı. Depremden etkilenen 10 ilde arama, kurttarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında kalan isimler arasında ünlülerin aileleri ve akrabaları da yer alıyor. Sosyal medyada paylaştığı yemek videolarıyla tanınan 19 yaşındaki Taha Duymaz'dan da depremin 12. gününde acı haber geldi. Taha Duymaz'ın mezarını paylaşan kardeşi Burak Duymaz palaşımlarıyla yürek sızlattı.
20.02.2023 09:40 - Son Güncelleme: 20.02.2023 09:57
"NURLAR İÇİNDE UYUYUN CANIM KARDEŞLERİM"
Taha Duymaz'ın mezarını paylaşan kardeşi Burak Duymaz kahretti! Depremden 12 gün sonra cesetleri bulunmuştu...
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Bir yandan mucizelere tanıklık ederken bir yandan da kahreden haberler gelmeye devam ediyor.
Instagram'da çektiği yemek videoları sayesinde fenomen hale gelen ve 1.5 milyon takipçiye ulaşan Taha Duymaz kardeşleri ve halasıyla birlikte göçük altında kalmıştı.
Korkunç günün üstünden 12 gün geçtiğinde cansız bedenine ulaşılan Taha Duymaz'ın mevlidinden görüntü paylaşan kardeşi daha sonra da kardeşlerinin mezarını paylaştı.