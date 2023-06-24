Denizde sıcak temas! ’Kubilay Aka haklıymış’ Gözler Mert Yazıcıoğlu’nda... Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu bu kez fena yakınlaştı!

Bir süredir aralarında aşk olduğu iddia edilen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den ilk fotoğraf geldi. Yalı Çapkını dizisinde canlandırdıkları Seyran ve Ferit karakterleri ile yıldızları parlayan genç oyuncular denizde yakınlaşırken kameralara yansıdı. Saraçoğlu geçtiğimiz aylarda Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitirmişti. Ayrıca Yazıcıoğlu'nun yakın arkadaşı Kubilay Aka'nın Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i bir mekanda samimi bir şekilde gördüğü kavga çıkardığı iddia edilmişti. İşte detaylar...