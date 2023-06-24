Denizde sıcak temas! 'Kubilay Aka haklıymış' Gözler Mert Yazıcıoğlu'nda... Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu bu kez fena yakınlaştı!
Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin setinde başlayan aşk iddiaları gerçeklik kazanıyor. İkilinin, yaz tatilini birlikte geçirmesi ve romantik anlarının belgelenmesi, aşk dedikodularının hızla yayılmasına neden oldu. Son dönemde birlikte görüntülenen Demir ve Saraçoğlu, teknede samimi bir şekilde vakit geçirirken objektiflere yakalandı. İkili, denize girip dudak dudağa yakalanarak aşklarını gözler önüne serdi.
24.06.2023 09:55 - Son Güncelleme: 24.06.2023 09:55
Bir süredir aralarında aşk olduğu iddia edilen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den ilk fotoğraf geldi. Yalı Çapkını dizisinde canlandırdıkları Seyran ve Ferit karakterleri ile yıldızları parlayan genç oyuncular denizde yakınlaşırken kameralara yansıdı. Saraçoğlu geçtiğimiz aylarda Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitirmişti. Ayrıca Yazıcıoğlu'nun yakın arkadaşı Kubilay Aka'nın Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i bir mekanda samimi bir şekilde gördüğü kavga çıkardığı iddia edilmişti. İşte detaylar...
Hızla yayılan görüntülere; 'Neden sakladılar', 'Mert aldatıldı mı?', 'En baştan belliydi zaten' 'Kubilay Aka haklıymış' gibi yorumlar yapıldı.
İşte o görüntü;