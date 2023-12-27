Gönül Dağı'nda ortalık karıştı başroller birbirlerini tek kalemde silip attı! Gözde ikili Hazal Çağlar ile Cihat Süvarioğlu...

Ekranlarında sevilen dizisi Gönül Dağı popüler isimleri kadrosunda bulundururken kendi yıldızlarını da yarattı. Onlardan ikisi de Ramazan karakterine hayat veren Cihat Süvarioğlu ve Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar. Dizide birbirine aşık iki genci canlandıran Çağlar ve Süvarioğlu önceki akşam sosyal medyayı sallayan bir hamlede bulundu. İşte detaylar...