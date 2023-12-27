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Gönül Dağı'nda ortalık karıştı başroller birbirlerini tek kalemde silip attı! Gözde ikili Hazal Çağlar ile Cihat Süvarioğlu...

Ekranlarında sevilen dizisi Gönül Dağı popüler isimleri kadrosunda bulundururken kendi yıldızlarını da yarattı. Onlardan ikisi de Ramazan karakterine hayat veren Cihat Süvarioğlu ve Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar. Dizide birbirine aşık iki genci canlandıran Çağlar ve Süvarioğlu önceki akşam sosyal medyayı sallayan bir hamlede bulundu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Aralık 2023, 11:36 Güncelleme 27 Aralık 2023, 11:36
Gönül Dağı’nda ortalık karıştı başroller birbirlerini tek kalemde silip attı! Gözde ikili Hazal Çağlar ile Cihat Süvarioğlu... 1

Gönül Dağı'nda iki aşığı canlandıran Hazal Çağlar ile Cihat Süvarioğlu arasında neler oluyor?

Gönül Dağı’nda ortalık karıştı başroller birbirlerini tek kalemde silip attı! Gözde ikili Hazal Çağlar ile Cihat Süvarioğlu... 2

Dizide, Asuman ile Ramazan isimli iki aşığı canlandıran Hazal Çağlar ve Cihat Süvaroğlu aynı zamanda sosyal medyanın da gözde ikilisi.

Gönül Dağı’nda ortalık karıştı başroller birbirlerini tek kalemde silip attı! Gözde ikili Hazal Çağlar ile Cihat Süvarioğlu... 3

Ancak önceki gün ikilinin hayranlarını üzen bir gelişme yaşandı.

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