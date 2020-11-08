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Deniz Uğur Yeşilçam'ın Afrodit'ini fena ti'ye aldı! "Yıllardır Hollywood bunu konuşuyor, yeter artık"

Oyuncu Deniz Uğur, Banu Alkan'ın Instagram'dan yaptığı paylaşımı ti'ye aldı. Geçtiğimiz günlerde Kylie Jenner'ı hedef alarak, gençlik fotoğraflarını paylaşan ve "Seni taklitçi Kezban. Saçlarımın uçuşuna kadar beni taklit ediyor" diyen Yeşilçam'ın Afrodit'inin ardından Deniz Uğur, Angelina Jolie'nin fotoğrafını paylaşarak göndermede bulundu. Uğur'un paylaşımını gören takipçileri kahkahaya boğuldu.

08.11.2020 14:37 - Son Güncelleme: 08.11.2020 14:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





