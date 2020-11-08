Haberler
Galeri
Magazin
Deniz Uğur Yeşilçam'ın Afrodit'ini fena ti'ye aldı! "Yıllardır Hollywood bunu konuşuyor, yeter artık"
Deniz Uğur Yeşilçam'ın Afrodit'ini fena ti'ye aldı! "Yıllardır Hollywood bunu konuşuyor, yeter artık"
Oyuncu Deniz Uğur, Banu Alkan'ın Instagram'dan yaptığı paylaşımı ti'ye aldı. Geçtiğimiz günlerde Kylie Jenner'ı hedef alarak, gençlik fotoğraflarını paylaşan ve "Seni taklitçi Kezban. Saçlarımın uçuşuna kadar beni taklit ediyor" diyen Yeşilçam'ın Afrodit'inin ardından Deniz Uğur, Angelina Jolie'nin fotoğrafını paylaşarak göndermede bulundu. Uğur'un paylaşımını gören takipçileri kahkahaya boğuldu.
08.11.2020 14:37
- Son Güncelleme: 08.11.2020 14:54
Banu Alkan, gençlik yıllarındaki fotoğraflarını paylaşarak Kylie Jenner'a göndermede bulundu. Alkan'ın paylaşımları gören oyuncu Deniz Uğur ise sosyal medyada takipçilerini kahkahaya boğan bir göndermede bulundu.
Banu Alkan ve Kylie Jenner'ın birbirlerine çok benzer leoparlı mayokiniler tercih etmesi, taklit iddialarını gündeme getirdi.
Sosyla medya, Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın gönderileriyle çalkalandı. 1970'lerden itibaren yüzlerce filmde başrolü üstlenen 62 yaşındaki Yeşilçam Yıldızı Banu Alkan, bir süredir 23 yaşındaki ABD'li Kylie Jenner'a göndermeler yapıyor.
Son olarak sosyal medyada gençlik zamanlarına ait paylaşımlar yapan Banu Alkan, Kylie Jenner'ı kendisine özenmekle itham etti.
Kylie Jenner'ın bir fotoğrafını paylaşan Alkan, gönderisine, "Seni taklitçi Kezban. Saçlarımın uçuşuna kadar beni taklit ediyor" notunu ekledi.