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Aleyna Tilki'nin yüzünü görenler şoke oldu! "Photoshop mu yoksa estetik mi?"

Geçtiğimiz günlerde sigara içerken görüntülenen ve tepki alan Aleyna Tilki'nin yüzünü görenler şaşırdı. Genç şarkıcı, sosyal medya paylaşımlarından yaptığı ilginç açıklamalara kadar her an hayranları tarafından takip ediliyor. Sık sık eleştirilerin odağında yer alan Aleyna Tilki, estetik iddiasıyla gündeme geldi. Şarkıcı Aleyna Tilki'nin yüzü sosyal medyada 'Photoshop mu yoksa estetik mi?' şeklinde tartışma konusuna neden oldu.

08.11.2020 15:08 - Son Güncelleme: 08.11.2020 15:08
Aleyna Tilki'nin yüzünü görenler şoke oldu! Photoshop mu yoksa estetik mi?

Sigara içerken görüntülenen ve tepki alan Aleyna Tilki estetik mi yaptırdı? Genç şarkıcı önceki akşam arkadaşlarıyla bir araya geldi.

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Aleyna Tilki'nin yüzünü görenler şoke oldu! Photoshop mu yoksa estetik mi?

Geceden fotoğraflar sosyal medya hesaplarından paylaşılmaya başlandı. Ancak fotoğraflarda Aleyna Tilki'nin yüzündeki değişiklik dikkat çekti.

Aleyna Tilki'nin yüzünü görenler şoke oldu! Photoshop mu yoksa estetik mi?

Aleyna Tilki'nin bu fotoğrafarı, "Photoshop mu yoksa estetik mi?" tartışmasını da beraberinde getirirken, Tilki'den henüz bir açıklama gelmedi.

Aleyna Tilki'nin yüzünü görenler şoke oldu! Photoshop mu yoksa estetik mi?

Genç şarkıcı Aleyna Tilki kaç yaşında?

Aleyna Tilki'nin yüzünü görenler şoke oldu! Photoshop mu yoksa estetik mi?

ALEYNA TİLKİ
28 Mart 2000

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