Haberler Galeri Magazin Aleyna Tilki'nin yüzünü görenler şoke oldu! "Photoshop mu yoksa estetik mi?"

Aleyna Tilki'nin yüzünü görenler şoke oldu! "Photoshop mu yoksa estetik mi?"

Geçtiğimiz günlerde sigara içerken görüntülenen ve tepki alan Aleyna Tilki'nin yüzünü görenler şaşırdı. Genç şarkıcı, sosyal medya paylaşımlarından yaptığı ilginç açıklamalara kadar her an hayranları tarafından takip ediliyor. Sık sık eleştirilerin odağında yer alan Aleyna Tilki, estetik iddiasıyla gündeme geldi. Şarkıcı Aleyna Tilki'nin yüzü sosyal medyada 'Photoshop mu yoksa estetik mi?' şeklinde tartışma konusuna neden oldu.

08.11.2020 15:08 - Son Güncelleme: 08.11.2020 15:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





