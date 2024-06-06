Deniz Uğur ve Reha Muhtar hakkında flaş gelişme! Mahkeme kararını verdi

İkizlerinin babası Reha Muhtar ile davalık olan Deniz Uğur, son günlerde verdiği velayet savaşıyla gündemde.Geçtiğimiz aylarda Uğur ile Reha Muhtar'ın velayet davasında mahkeme çocukları korumak için anne ve babadan ebeveynlik raporu istemişti. Ebeveynlik raporunu başından beri mahkemeden kendisinin talep ettiğini belirten Deniz Uğur "Adli Tıp ciddi bir bilim dalıdır ve bu uzmanlar, 90'lı yılların TV seyircisi gibi kandırılamaz." demişti. Oyuncu Deniz Uğur ile ikiz çocuklarının babası Reha Muhtar arasındaki nafaka davasında karar çıktı. İşte detaylar...