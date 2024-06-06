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Deniz Uğur ve Reha Muhtar hakkında flaş gelişme! Mahkeme kararını verdi

İkizlerinin babası Reha Muhtar ile davalık olan Deniz Uğur, son günlerde verdiği velayet savaşıyla gündemde.Geçtiğimiz aylarda Uğur ile Reha Muhtar'ın velayet davasında mahkeme çocukları korumak için anne ve babadan ebeveynlik raporu istemişti. Ebeveynlik raporunu başından beri mahkemeden kendisinin talep ettiğini belirten Deniz Uğur "Adli Tıp ciddi bir bilim dalıdır ve bu uzmanlar, 90'lı yılların TV seyircisi gibi kandırılamaz." demişti. Oyuncu Deniz Uğur ile ikiz çocuklarının babası Reha Muhtar arasındaki nafaka davasında karar çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 07:38 Güncelleme 06 Haziran 2024, 07:38
Deniz Uğur ve Reha Muhtar hakkında flaş gelişme! Mahkeme kararını verdi 1

Oyuncu Deniz Uğur ile gazeteci Reha Muhtar 2010 yılında evliliklerini noktaladı. Çiftin bu evlilikten iki çocuğu bulunuyordu. İki ünlü isim, boşanma sonrası Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdiği ikizleri için velayet savaşına girdi.

Deniz Uğur ve Reha Muhtar hakkında flaş gelişme! Mahkeme kararını verdi 2

Uğur, 15 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla eski eşine velayet davası açtı. Mahkeme kızları Mina'nın velayetini Deniz Uğur'a, oğulları Poyraz'ı ise Reha Muhtar'a verdi.

Deniz Uğur ve Reha Muhtar hakkında flaş gelişme! Mahkeme kararını verdi 3

MUHTAR NAFAKA İSTEMİŞTİ
Uğur ile Muhtar arasında uzun süredir devam eden davada yeni bir gelişme oldu. Reha Muhtar, 15 yaşındaki oğlu Poyraz için Deniz Uğur'a iştirak nafakası davası açmıştı.

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