Esra Erol yaşıyla milyonları şaşırttı! "Hiç göstermiyor..." İki çocuk annesi Esra Erol'un yaşı meğer....

Esra Erol, Türk televizyon ekranlarının en tanınmış yüzlerinden biri olarak, kariyerine başladığı ilk günlerden itibaren hem tarzıyla hem de doğal güzelliğiyle izleyicilerin dikkatini çekiyor. Her hafta içi ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Erol, başarılı sunumu ve samimi yaklaşımıyla milyonlar tarafından takip edilirken ortaya çıkan gerçek herkesi şoke etti. Esra Erol'un yaşını öğrenenler "hiç göstermiyor" tepkisi verdi. İşte başarılı sunucu Esra Erol'un yaşı...