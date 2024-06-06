Esra Erol yaşıyla milyonları şaşırttı! "Hiç göstermiyor..." İki çocuk annesi Esra Erol'un yaşı meğer....

Esra Erol, Türk televizyon ekranlarının en tanınmış yüzlerinden biri olarak, kariyerine başladığı ilk günlerden itibaren hem tarzıyla hem de doğal güzelliğiyle izleyicilerin dikkatini çekiyor. Her hafta içi ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Erol, başarılı sunumu ve samimi yaklaşımıyla milyonlar tarafından takip edilirken ortaya çıkan gerçek herkesi şoke etti. Esra Erol'un yaşını öğrenenler "hiç göstermiyor" tepkisi verdi. İşte başarılı sunucu Esra Erol'un yaşı...
Hafta içi ergün ATV ekranlarında seyirciyle buluşan Esra Erol, reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Her hafta başka insanların hayatlarına dokunan Esra Erol, kariyerine başladığı ilk yıllardan bu yana hem tarzı hem de güzelliğiyle dikkat çekiyor.
2010 yılında nikah masasına oturduğu Ali Özbir ile mutlu evlilik süren Esra Erol, 23 Temmuz 2011 tarihinde ilk çocukları İdris Ali Özbir, 2017 yılında ise Ömer Erol'u kucağına aldı.