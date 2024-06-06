16 yaşındaki kızını ifşalamıştı! Kavgalı olduğu Demet Şener'den flaş Deniz Akkaya yorumu: Çok etkilendim

Manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin'in saldırısına uğradığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurmuştu. "Telefonuna el koyduğum için saldırdı balkona kilitledi" diyen Deniz Akkaya'nın açıklamaları sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçmişti. Deniz Akkaya hakkında 1 ay konuşmama kararı aldıran Ayşe'nin babası Efe Önbilgin, çocuğunun velayetinin kendisine verilmesi için dava açmıştı. Akkaya ile arasının pek iyi olmadığı bilinen ünlü manken Demet Şener, yaşanan soruna ilişkin bir yorumda bulundu. İşte detaylar...