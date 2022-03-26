Deniz Seki’nin zil zurna çıktığı sahnede eli ayağına dolaştı! Ayakta durmakta zorlanan Deniz dinleyicilerini şaşkına çevirdi
Deniz Seki'nin zil zurna çıktığı sahnede eli ayağına dolaştı! Şarkıcı Deniz Seki, dün akşam Kartal'da bir mekanda sahne aldı. TAKVİM.COM.TR'nin özel haberine göre; konser öncesi alkolü fazla kaçıran Seki, sahneye zil zurna sarhoş çıktı. Şarkı söylemekte zorlanan ve müziğin ritmine uyum sağlayamayan Seki, ayakta durmakta zorlandı ve bir ara mikrofon standından destek almak istedi. Standın aşağı inmesiyle dengesini kaybeden şarkıcı, düşmekten zor anda kurtuldu. Sahnedeki tavırlarıyla dikkat çeken Seki'nin o halleri ise dinleyicilerini rahatsız etti. Mekanın bazı müşterileri, sahneye sarhoş çıkan Seki'den şikayetçi oldu. İşte haberin detayı ve Deniz Seki'nin o halleri...
26.03.2022 20:33 - Son Güncelleme: 26.03.2022 20:33
Deniz Seki'nin zil zurna çıktığı sahnede eli ayağına dolaştı! Ayakta durmakta zorlanan Deniz Seki, dinleyicilerini şaşkına çevirdi.
TAKVİM.COM.TR'nin özel haberine göre; dün akşam Kartal'da bir mekanda sahne alan Seki, dinleyicilerinin karşısına zil zurna sarhoş çıktı. Şarkı söylemekte zorlanan şarkıcı, müziğin ritmine uyum sağlayamadı.
DÜŞMEKTEN SON ANDA KURTULDU!
Ayakta durmada da güçlük çeken Deniz Seki, bir ara mikrofon standından destek almak istedi. Standın aşağı inmesiyle dengesini kaybeden şarkıcı, düşmekten son anda kurtuldu.