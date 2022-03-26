Cengiz İmren’in eski eşi bakın çıka çıka kim çıktı! Duyan inanamadı meğer o da ünlüymüş! Her gün televizyona çıkan o isimle...
Cengiz İmren'in eski eşi bakın çıka çıka kim çıktı! Sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği Şarkılar Bizi Söyle adlı programına konuk olan Cengiz İmren'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 1974 Şanlıurfa doğumlu, Türk arabesk müzik şarkıcısı Cengiz İmren'in özellikle aşk hayatı merak edildi. İmren'in bir dönem her gün televizyon ekranlarında izlediğimiz ünlü isimle evli olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Cengiz İmren'in kendisinden de ünlü olan eski eşi kimmiş...
26.03.2022 22:04 - Son Güncelleme: 26.03.2022 22:04
Türk arabesk müzik şarkıcısı, besteci ve söz yazarı Cengiz İmren, sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği Şarkılar Bizi Söyle adlı programına konuk oldu.
2008 yılında piyasaya sürülen "İşte Cengiz İmren" albümü büyük beğeni toplayan İmren'in özellikle aşk hayatı merak konusu oldu.