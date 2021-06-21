Deniz Seki'nin zayıflama sırrı ortaya çıktı! Photoshop iddiaları canına tak eden Deniz açıkladı ünlüler soru yağmuruna tuttu

Deniz Seki'nin zayıflama sırrı ortaya çıktı! Photoshop iddiaları canına tak eden Deniz açıkladı ünlüler Seki'yi soru yağmuruna tuttu. Son dönemde fit görünümü ile dikkat çeken ve sık sık 'photoshop' yorumlarına maruz kalan Deniz Seki sırrını açıkladı. Instagram'dan paylaşım yapan Seki "Photoshop yok ama buz terapisi var" dedi, Demet Akalın, İrem Derici, Gülben Ergen, Gülşah Saraçoğlu gibi birçok ünlü isimden yorum gecikmedi. İşte buz terapisi ile zayıfladığını açıklayan ve sosyal medyada, 'Buz terapisi nedir?', 'Buz terapisi nasıl yapılır?' sorularıyla karşı karşıya kalan Deniz Seki'nin zayıflama sırrı...

21.06.2021 13:28 - Son Güncelleme: 21.06.2021 13:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





