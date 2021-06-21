Deniz Seki'nin zayıflama sırrı ortaya çıktı! Photoshop iddiaları canına tak eden Deniz açıkladı ünlüler soru yağmuruna tuttu
Deniz Seki'nin zayıflama sırrı ortaya çıktı! Photoshop iddiaları canına tak eden Deniz açıkladı ünlüler Seki'yi soru yağmuruna tuttu. Son dönemde fit görünümü ile dikkat çeken ve sık sık 'photoshop' yorumlarına maruz kalan Deniz Seki sırrını açıkladı. Instagram'dan paylaşım yapan Seki "Photoshop yok ama buz terapisi var" dedi, Demet Akalın, İrem Derici, Gülben Ergen, Gülşah Saraçoğlu gibi birçok ünlü isimden yorum gecikmedi. İşte buz terapisi ile zayıfladığını açıklayan ve sosyal medyada, 'Buz terapisi nedir?', 'Buz terapisi nasıl yapılır?' sorularıyla karşı karşıya kalan Deniz Seki'nin zayıflama sırrı...
21.06.2021 13:28
- Son Güncelleme: 21.06.2021 13:28
DENİZ SEKİ'NİN ZAYIFLAMA SIRRI ORTAYA ÇIKTI!
Photoshop iddiaları canına tak eden Deniz Seki zayıflama sırrını, "Fotoşop yok ama buz terapisi var." diyerek açıkladı ünlülerden yorum yağdı.
Verdiği kiloların ardından sık sık paylaşımda bulunan ve Deniz Seki'nin son halini görenler şaşırıyor. 36 bedene kadar düşen Deniz Seki nasıl zayıfladığını açıkladı.
Buz dolabının başından paylaştığı karesinin altına, "Photoshop yok ama buz terapisi var" notunu yazan Deniz Seki'nin zayıflama sırrının ortaya çıkmasıyla Gülben Ergen, İrem Derici, Gülşah Saraçoğlu ve Demet Akalın'ın peş peşe fotoğrafın altına buz terapisiyle ilgili yorumlarda bulundu.
Bu art arda gelen yorumları ti'ye alan bazı kullanıcılar ve sosyal medya hesapları, "Fotoğrafımı sosyal medyaya atmadan önce, Whatsapp'tan kız arkadaş grubuma yollayıp, 'Fotoğrafıma yorum yazın' demişimdir" ifadesiyle esprili caps'ler hazırladı.
ÜNLÜLERİN ZAYIFLAMA SIRLARI
Her yıl yeni yeni diyetler ve zayıflama metotları hayatımıza giriyor. Son olarak dünyaca ünlü yıldız Adele Sirtfood diyetiyle 45 kilo vermişti.