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Survivor'ı fiyaskoya dönen Öykü Çelik süper minisiyle fena dağıttı! "Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı mı?" demişti

Survivor 2021'in adından en çok söz ettiren isimlerinden biri Öykü Çelik'ti. Yarışmaya erken veda eden Öykü Çelik yarışma sonrasında magazin gündeminden düşmüyor. Survivor sonrası bol bol tatil ve parti yapan Öykü Çelik önceki gün bir partide fena dağıttı. "Parti parti gezen biri değilim. Karadenizliyim. Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu?" diyen güzel oyuncu mini elbisesiyle dikkat çekti.

21.06.2021 13:36 - Son Güncelleme: 21.06.2021 13:36
Survivor'ı fiyaskoya dönen Öykü Çelik süper minisiyle fena dağıttı! Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı mı? demişti

Parti parti gezen biri olmadığını ve mini etek giymediğini söyleyen oyuncu Öykü Çelik, Bodrum tatilinde bir partide objektiflere takıldı, hem de mini etekli. Ünlü oyuncu "Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu? Ben diz altında etekle büyümüş kızım" sözleriyle tepki çekmişti.

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Survivor'ı fiyaskoya dönen Öykü Çelik süper minisiyle fena dağıttı! Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı mı? demişti

Pandemi nedeniyle kısıtlamalar getirildiği dönemde ev partilerine katılarak tepki çeken Çelik, bu kez de Bodrum'da partide görüntülendi.

Survivor'ı fiyaskoya dönen Öykü Çelik süper minisiyle fena dağıttı! Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı mı? demişti

Önceki akşam Bodrum Yalıkavak'taki bir mekanda parti düzenlendi.

Survivor'ı fiyaskoya dönen Öykü Çelik süper minisiyle fena dağıttı! Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı mı? demişti

Ünlü oyuncu Öykü Çelik ve arkadaş grubu da partiye katılanlar arasındaydı. Çelik, dans etmekten yorulunca bir ara başını erkek arkadaşının omzuna dayadı.

Survivor'ı fiyaskoya dönen Öykü Çelik süper minisiyle fena dağıttı! Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı mı? demişti

Geçtiğimiz yıl koronavirüse rağmen art arda ev partilerine katılarak, tepki toplayan oyuncu Öykü Çelik, verdiği bir röportajındaki kullandığı ifadelerle uzun süre konuşulmuştu.