Survivor'ı fiyaskoya dönen Öykü Çelik süper minisiyle fena dağıttı! "Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı mı?" demişti

Survivor 2021'in adından en çok söz ettiren isimlerinden biri Öykü Çelik'ti. Yarışmaya erken veda eden Öykü Çelik yarışma sonrasında magazin gündeminden düşmüyor. Survivor sonrası bol bol tatil ve parti yapan Öykü Çelik önceki gün bir partide fena dağıttı. "Parti parti gezen biri değilim. Karadenizliyim. Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu?" diyen güzel oyuncu mini elbisesiyle dikkat çekti.

21.06.2021 13:36 - Son Güncelleme: 21.06.2021 13:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





