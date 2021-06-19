Kıvanç Tatlıtuğ aşka geldi! Eşi Başak Dizer ile paylaştı sosyal medya yıkıldı

Kıvanç Tatlıtuğ aşka geldi! Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ile birlikte Ezel ve Karadayı gibi dizilerin yönetmenliğini yapan Uluç Bayraktar'ın düğün törenine katıldı. Yapımcı Alara Hamamcıoğlu ile nikah masasına oturan Uluç Bayraktar'ı mutlu gününde yalnız bırakmayan Tatlıtuğ, törende eşi Başak Dizer ile verdiği bir pozu Instagram hesabında paylaştı. Uzun bir aradan sonra Başak Dizer ile paylaşım yapan Kıvanç Tatlıtuğ, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un çok konuşulan o paylaşımı…

19.06.2021 23:10 - Son Güncelleme: 19.06.2021 23:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





