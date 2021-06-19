Kıvanç Tatlıtuğ aşka geldi! Eşi Başak Dizer ile paylaştı sosyal medya yıkıldı
Kıvanç Tatlıtuğ aşka geldi! Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ile birlikte Ezel ve Karadayı gibi dizilerin yönetmenliğini yapan Uluç Bayraktar'ın düğün törenine katıldı. Yapımcı Alara Hamamcıoğlu ile nikah masasına oturan Uluç Bayraktar'ı mutlu gününde yalnız bırakmayan Tatlıtuğ, törende eşi Başak Dizer ile verdiği bir pozu Instagram hesabında paylaştı. Uzun bir aradan sonra Başak Dizer ile paylaşım yapan Kıvanç Tatlıtuğ, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un çok konuşulan o paylaşımı…
19.06.2021 23:10
- Son Güncelleme: 19.06.2021 23:33
Reyting rekortmeni dizilerin yönetmenliğini üstlenerek ismini geniş bir kitlelere duyuran Uluç Bayraktar, 21 yaşındaki yapımcı Alara Hamamcıoğlu ile Emirgan'daki bir mekanda düzenlenen törenle evlendi.
Çok sayıda ünlü ismin katıldığı törende Kıvanç Tatlıtuğ da Uluç Bayraktar'ı yalnız bırakmadı. Düğüne eşi Başak Dizer ile birlikte katılan Tatlıtuğ, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla ise dikkat çekti.
Kıvanç Tatlıtuğ, törende eşi Başak Dizer ile verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Uzun bir aradan sonra Başak Dizer ile paylaşım yapan Kıvanç Tatlıtuğ, adeta sosyal medyayı salladı.
Ünlü oyuncunun mavi kalp emojisiyle yaptığı paylaşım, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.
Sosyal medya kullanıcıları, "Dünyanın en güzel çifti", "Sizin kadar yakışan başka çift yok" gibi yorumlarda bulunarak ünlü çifte iltifat yağdırdı.