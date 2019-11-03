Demet Şener'in kızı İrem ve Cenk Küpeli birbirine girdi!
Demet Şener, İbrahim Kutluay ile boşandıktan hemen sonra kendisinden 8 yaş küçük sevgilisi Cenk Küpeli ile evlendi. 42 yaşındaki Demet Şener, her fırsatta çocukları İrem ve Ömer'in Cenk Küpeli ile aralarının çok iyi olduğunu vurguluyordu. Ancak gerçeğin öyle olmadığı ortaya çıktı. İddiaya göre; Demet Şener'in kızı İrem Kutluay ile Cenk Küpeli geçtiğimiz günlerde birbirine girdi. İrem Kutluay ile Cenk Küpeli'nin bir mekanda yüksek sesle kavga ettiği ve Demet Şener'in araya girdiği öğrenildi.
03.11.2019 10:57
- Son Güncelleme: 03.11.2019 10:57
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