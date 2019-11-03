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Demet Şener'in kızı İrem ve Cenk Küpeli birbirine girdi!

Demet Şener, İbrahim Kutluay ile boşandıktan hemen sonra kendisinden 8 yaş küçük sevgilisi Cenk Küpeli ile evlendi. 42 yaşındaki Demet Şener, her fırsatta çocukları İrem ve Ömer'in Cenk Küpeli ile aralarının çok iyi olduğunu vurguluyordu. Ancak gerçeğin öyle olmadığı ortaya çıktı. İddiaya göre; Demet Şener'in kızı İrem Kutluay ile Cenk Küpeli geçtiğimiz günlerde birbirine girdi. İrem Kutluay ile Cenk Küpeli'nin bir mekanda yüksek sesle kavga ettiği ve Demet Şener'in araya girdiği öğrenildi.

03.11.2019 10:57 - Son Güncelleme: 03.11.2019 10:57
Demet Şener'in kızı İrem ve Cenk Küpeli birbirine girdi!

Demet Şener'in kızı İrem Kutluay ile Cenk Küpeli arasına kara kedi girdi. İddiaya göre ikili geçtiğimiz günlerde bir mekanda yüksek sesle kavga etti. İşte Cenk Küpeli ve İrem Kutluay arasındaki gerginliğin detayları...

Demet Şener'in kızı İrem ve Cenk Küpeli birbirine girdi!

Demet Şener, geçtiğimiz günlerde eşi Cenk Küpeli ile çocukları Ömer ve İrem'in çok iyi anlaştıklarını söylemişti.

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Demet Şener'in kızı İrem ve Cenk Küpeli birbirine girdi!

Ancak iddiaya göre İrem'in Küpeli'yle arasına kara kedi girdi. Geçen hafta bir mekanda yüksek sesle tartışan ikili arasındaki gerginliğin büyümesini Demet Şener engelledi.

Demet Şener'in kızı İrem ve Cenk Küpeli birbirine girdi!

Gönlünü almak için kızını sinemaya götüren ve alışverişe çıkaran Şener, daha sonra onu Küpeli'yle yeniden bir araya getirdi. Bu kez sakin bir konuşma yapan ikili, aradaki buzları eritti. İşte ünlülerin çocuklarının son halleri...

Demet Şener'in kızı İrem ve Cenk Küpeli birbirine girdi!

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Efehan

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