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Sanat camiasından Beşiktaş paylaşımları peş peşe geldi! İşte ünlü kartalların şampiyonluk kutlamaları…

Beşiktaş'ın Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlamasının ardından kara kartallardan paylaşımlar peş peşe geldi. Şampiyonluk ilanıyla ünlü isimler de sevinçlerini sosyal medyada dile getirdi. Demet Akalın, Ömür Gedik, Esra Erol, Simge Sağın, Mustafa Sandal, Serkan Çayoğlu, Reha Özcan, Begüm Kütük, Celil Nalçakan, Hülya Avşar, Gökhan Tepe, Özgün Uğurlu, Anıl İlter, Yılmaz Erdoğan, Farah Zeynep Abdullah gibi birçok Beşiktaşlı ünlü isim profillerini adeta siyah-beyaza boyadı. İşte ünlü kartalların şampiyonluk kutlamaları…

16.05.2021 00:44 - Son Güncelleme: 16.05.2021 02:08
Sanat camiasından Beşiktaş paylaşımları peş peşe geldi! İşte ünlü kartalların şampiyonluk kutlamaları…

ANIL İLTER

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Sanat camiasından Beşiktaş paylaşımları peş peşe geldi! İşte ünlü kartalların şampiyonluk kutlamaları…

HÜLYA AVŞAR

Sanat camiasından Beşiktaş paylaşımları peş peşe geldi! İşte ünlü kartalların şampiyonluk kutlamaları…

AYNUR AYDIN

Sanat camiasından Beşiktaş paylaşımları peş peşe geldi! İşte ünlü kartalların şampiyonluk kutlamaları…

CÜNEYT ARKIN

Sanat camiasından Beşiktaş paylaşımları peş peşe geldi! İşte ünlü kartalların şampiyonluk kutlamaları…

DEMET AKALIN