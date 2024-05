Deniz Can Aktaş’ın eski sevgilisi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer eski aşkıyla aynı dizideymiş...

30 yaşındaki genç oyuncu Deniz Can Aktaş'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Aktaş'ın özellikle aşk hayatını merak etti. Deniz Can Aktaş'ın bir dönem ünlü oyuncuyla sevgili olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Aktaş'ın eski sevgilisiyle aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı. Bakın Deniz Can Aktaş'ın eski aşkı kimmiş...