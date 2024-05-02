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Deniz Can Aktaş’ın eski sevgilisi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer eski aşkıyla aynı dizideymiş...

30 yaşındaki genç oyuncu Deniz Can Aktaş'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Aktaş'ın özellikle aşk hayatını merak etti. Deniz Can Aktaş'ın bir dönem ünlü oyuncuyla sevgili olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Aktaş'ın eski sevgilisiyle aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı. Bakın Deniz Can Aktaş'ın eski aşkı kimmiş...

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Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 10:11 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 10:11
Deniz Can Aktaş’ın eski sevgilisi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer eski aşkıyla aynı dizideymiş... 1

30 yaşındaki genç oyuncu Deniz Can Aktaş'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Deniz Can Aktaş’ın eski sevgilisi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer eski aşkıyla aynı dizideymiş... 2

DENİZ CAN AKTAŞ KİMDİR?
28 Temmuz 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Deniz Can Aktaş, aslen Kastamonu İnebolu'ludur.

Deniz Can Aktaş’ın eski sevgilisi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer eski aşkıyla aynı dizideymiş... 3

Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu oldu ve kariyerine 2015 yılında yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizi ile başladı.

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