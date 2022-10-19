5 ay Hadise ile evli kalan Mehmet Dinçerler hakkında şoke eden açıklama! “Konuşma özürlü...” Kerimcan Durmaz iddiasının ardından...
Hadise ile 5 aylık evliliğini 30 Eylül'de sonlandıran Mehmet Dinçerler, boşandıktan sora kayıplara karışsa da birçok iddiayla gündem geldi. Özellikle Kerimcan Durmaz ile ilgili görüntüleriyle çok konuşulan Dinçerler, günler sonra ortaya çıktı. Konser çıkışı görüntülenen Dinçerler'in tavırlarına Pınar Eliçe'den dikkat çeken bir yorum geldi. Dinçerler için "Konuşma özürlüsü" diyen Eliçe açıklamasıyla herkesi şoke etti. İşte detaylar...
19.10.2022 18:45 - Son Güncelleme: 19.10.2022 19:00
Hadise ile Mehmet Dinçerler'in aşk yaşadığı geçen yılın temmuz ayında ortaya çıktı. Çift, 30 Nisan'da ise ilişkilerini evlilikle taçlandırdı.
Ancak mutlulukları kısa süren ikili, 30 Eylül'de tek celsede boşandı. Boşanmanın ardından ise hem Hadise hem de Mehmet Dinçerler hakkında birçok iddia ortaya atıldı.
Bir mekanda görüntülenen ikiliden Kerimcan Durmaz, konuyla ilgili açıklama yaprak şunları söyledi: "Mehmet benim çok eskiden tanıdığım bir arkadaşım. O benim doğum günü partim. O görüntü öpüşme görüntüsü falan değil. Herkesle samimi olduğum gibi Mehmet'le de öyleydim"