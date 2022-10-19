5 ay Hadise ile evli kalan Mehmet Dinçerler hakkında şoke eden açıklama! “Konuşma özürlü...” Kerimcan Durmaz iddiasının ardından...

Bir mekanda görüntülenen ikiliden Kerimcan Durmaz, konuyla ilgili açıklama yaprak şunları söyledi: "Mehmet benim çok eskiden tanıdığım bir arkadaşım. O benim doğum günü partim. O görüntü öpüşme görüntüsü falan değil. Herkesle samimi olduğum gibi Mehmet'le de öyleydim"