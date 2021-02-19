İbrahim Tatlıses'in yeni tarzını görenler 'eski halinden eser yok şimdi' diyor! Yeni saçı ve imajıyla İbrahim Tatlıses şoke etti

TATLISES'iN ÇOK KONUŞULAN YENİ TARZI

Ayrıca İbrahim Tatlıses'in yeni bölümdeki imajı ise çok konuşuldu. Tatlıses'in saçlarındaki değişim kimsenin gözünden kaçmadı. Herhangi bir botox işlemi yaptırmadan ve peruk saç kullanmadan doğal bakımlar kullanılarak uygulanan işlemler, Tatlıses'i daha genç gösterecek.