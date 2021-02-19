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İbrahim Tatlıses'in yeni tarzını görenler 'eski halinden eser yok şimdi' diyor! Yeni saçı ve imajıyla İbrahim Tatlıses şoke etti

İbrahim Tatlıses'in yeni tarzını görenler 'eski halinden eser yok şimdi' diyor! Yıllar sonra İbo Show'la ekranlara dönüş yapan İbrahim Tatlıses'in bu haftaki konukları belli oldu. Yeni bölüm tanıtımında imajıyla konuklarının önüne geçen İbrahim Tatlıses'in saç ektirmesi dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada botoks da yaptırdığı iddia edilen İbrahim Tatlıseses'in oğlu kısa süre önce saç ekim merkezi açmış, ünlü şarkıcının da burada saç ektireceği konuşulmuştu. İşte İbrahim Tatlıses'in eski halinden eser kalmayan yeni hali...

19.02.2021 09:23 - Son Güncelleme: 19.02.2021 09:50
İbrahim Tatlıses'in yeni tarzını görenler 'eski halinden eser yok şimdi' diyor! Yeni saçı ve imajıyla İbrahim Tatlıses şoke etti

'ESKİ HALİNDEN ESER YOK ŞİMDİ'

İbrahim Tatlıses'in yeni tarzını görenler 'eski halinden eser yok şimdi' diyor! Yeni saçı ve imajıyla İbrahim Tatlıses şoke etti. Ekrana döndüğü günden bu yana gündemden düşmeyen 'İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu. İbo Show'un 20 Şubat Cumartesi ekrana gelecek olan 14. yeni bölümünden fotoğraflar da yayınlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İbrahim Tatlıses'in yeni tarzını görenler 'eski halinden eser yok şimdi' diyor! Yeni saçı ve imajıyla İbrahim Tatlıses şoke etti

KONUKLAR BELLİ OLDU

İbo Show'un bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümüne Latif Doğan, Bedia Akartürk, Nuri Sesigüzel, Uğur Karakuş, Kahtalı Mıçe konuk olacak. Konukların okuyacakları eserlerle seyircilerin kulaklarının pası silinecek.

İbrahim Tatlıses'in yeni tarzını görenler 'eski halinden eser yok şimdi' diyor! Yeni saçı ve imajıyla İbrahim Tatlıses şoke etti

TATLISES'iN ÇOK KONUŞULAN YENİ TARZI

Ayrıca İbrahim Tatlıses'in yeni bölümdeki imajı ise çok konuşuldu. Tatlıses'in saçlarındaki değişim kimsenin gözünden kaçmadı. Herhangi bir botox işlemi yaptırmadan ve peruk saç kullanmadan doğal bakımlar kullanılarak uygulanan işlemler, Tatlıses'i daha genç gösterecek.

İbrahim Tatlıses'in yeni tarzını görenler 'eski halinden eser yok şimdi' diyor! Yeni saçı ve imajıyla İbrahim Tatlıses şoke etti

100 BİN TL!
Aynı zamanda zayıflama programına da giren Tatlıses'in, sekiz haftalık bu program için 100 bin TL harcadığı iddia edildi.

İbrahim Tatlıses'in yeni tarzını görenler 'eski halinden eser yok şimdi' diyor! Yeni saçı ve imajıyla İbrahim Tatlıses şoke etti

Geçirdiği değişimin ardından İbrahim Tatlıses'in kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. İşte değişimiyle herkesi şoke eden İbrahim Tatlıses başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...