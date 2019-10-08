Deniz Çakır davasında son dakika gelişmesi! Başörtülü kızlara hakaret eden oyuncu Deniz Çakır...

"BENİ YADIRGAR VE YARGILAR ŞEKİLDE BAKTILAR"

Avukatı Bahri Belen'in yanında savunmasını veren Sanık Deniz Çakır, "Soruşturma aşamasındaki anlatımlarım doğrudur. O akşam doğum günümü kutlamak için arkadaşlarımla buluştum. Ancak yanımızdaki masaya gelen hanımefendiler beni yargılar tarzda bakıyorlardı. Normalde rahatsız olmam ama bu bakış rahatsız ediciydi. Bu şekilde aramızda göz teması, mimikler, 'bizim fotoğrafımızı çekiyorsunuz' gibi çıkışlar oldu. Bunlar sadece basit bir tartışmadan öteye gitmedi. İddianamede sorduğunuz cümle bakımından ise müştekiler benim yaşayışımı, giyim tarzımı, masadaki neşeli kahkahalı halimi yargılar tarzda baktıkları için 'Burası Atatürk Türkiye'si niye her şeyime karışıyorsunuz. Burası Arabistan değil' şeklinde masamda arkadaşlara serzenişte bulundum. Müştekilere karşı böyle bir söz kullanmam mümkün değil" dedi.