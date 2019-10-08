Deniz Çakır davasında son dakika gelişmesi! Başörtülü kızlara hakaret eden oyuncu Deniz Çakır...
Son dakika Deniz Çakır haberi! Beşiktaş'taki bir mekanda başörtülü kadın müşterilere hakaret içeren sözler sarf ettiği iddia edilen oyuncu Deniz Çakır, "halkın bir kesimini, sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Deniz Çakır savunmasında, "Müştekiler benim yaşayışımı, giyim tarzımı, masadaki neşeli kahkahalı halimi yargılar tarzda baktıkları için 'Burası Atatürk Türkiye'si niye her şeyime karışıyorsunuz. Burası Arabistan değil' şeklinde masamda arkadaşlara serzenişte bulundum. Müştekilere karşı böyle bir söz kullanmam mümkün değil" dedi. İşte Deniz Çakır davasında detaylar...
Oyuncu Deniz Çakır hakim karşısında! İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir kafede otururken başörtülü kadınlara hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Deniz Çakır, bugün hakim karşısına çıktı. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Deniz Çakır ile müştekiler Ayşegül Yeşil, Emine Feyza Mazı, Vecibe Karadeniz ve Zeynep Yılmaz ile taraf avukatları katıldı.
"BENİ YADIRGAR VE YARGILAR ŞEKİLDE BAKTILAR"
Avukatı Bahri Belen'in yanında savunmasını veren Sanık Deniz Çakır, "Soruşturma aşamasındaki anlatımlarım doğrudur. O akşam doğum günümü kutlamak için arkadaşlarımla buluştum. Ancak yanımızdaki masaya gelen hanımefendiler beni yargılar tarzda bakıyorlardı. Normalde rahatsız olmam ama bu bakış rahatsız ediciydi. Bu şekilde aramızda göz teması, mimikler, 'bizim fotoğrafımızı çekiyorsunuz' gibi çıkışlar oldu. Bunlar sadece basit bir tartışmadan öteye gitmedi. İddianamede sorduğunuz cümle bakımından ise müştekiler benim yaşayışımı, giyim tarzımı, masadaki neşeli kahkahalı halimi yargılar tarzda baktıkları için 'Burası Atatürk Türkiye'si niye her şeyime karışıyorsunuz. Burası Arabistan değil' şeklinde masamda arkadaşlara serzenişte bulundum. Müştekilere karşı böyle bir söz kullanmam mümkün değil" dedi.
"BİZİM MAĞDUR OLDUĞUMUZU GÖRDÜLER"
Müştekilerden Ayşegül Yeşil ise, ifadesinde "Şikayetçiyim. Emniyet ifademi tekrar ediyorum. Bizim mağdur olduğumuzu gördüler. O gün kafe çalışanları bizden özür dileyerek hesap almamıştır" dedi. Müşteki Yeşil'in avukatı davaya katılma talebinde bulundu. Bunun üzerine Deniz Çakır'ın avukatı ise "Bu suç kişilere karşı değil. Kamu barışına karşı işlenen suçlar içinde düzenlenmiştir. Doğrudan zarar görmeyi aramaktadır. Dolayısıyla katılma isteminin reddini istiyoruz" dedi.
MÜŞTEKİ VEKİLİNDEN REDDİ HAKİM TALEBİ
Daha sonra söz alan müşteki vekili, "Duruşmanın başında sanığın hiç bir talebi ve mazereti olmamasına rağmen sanık kürsüsünden sayın mahkemenin söylemiyle avukatının yanına geçirilerek savunmasının alınması kanaatimize göre hakimin taraflı davrandığı anlamına gelmektedir. Ayrıca duruşmanın başında müştekilerin avukatların uzağında ve sanıkların genelde bulunduğu bölüme oturttunuz. Daha sonra bizim talebimiz üzerine, müştekiler için ayrılan bölümü bizlere ve müştekilere açınca bu eksiklik giderilmiş oldu. Hala bir kısmımız ayakta. Bu nedenle CMK 25. maddeye göre hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürecek bir sebep ortay çıkmıştır. Bu nedenle hakimin reddi talebi bulunmaktadır." diyerek reddi hakim talebinde bulundu.