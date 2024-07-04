Deniz Akkaya'ya şok üstüne şok! Hakkında yakalanma kararı çıktı! Eskortluk paylaşımı başını ağrıttı

Ünlü manken Deniz Akkaya son dönemlerde yaşadığı kızıyla olan problemleriyle hem medya hem de magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Her geçen gün bambaşka çarpıcı bir olayla konuşulan Deniz Akkaya'nın kızı ve eski eşi Efe Önbilgin, Akkaya için mahkemden tedbir istemişti. Mahkeme baba-kızı rahatsız edememesi için Akkaya'ya 3 ay tedbir kararı verdi. Ünlü isme bir şok da savcılıktan geldi. Manken ve sosyal medya fenomeni Miray İpekler'in sosyal medya üzerinden hakarete maruz kaldığını söyleyerek şikayetçi olduğu dosyada şüpheli olan Deniz Akkaya ifadeye gitmedi. Savcılık yakalama talep etti, mahkeme Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı çıkardı.