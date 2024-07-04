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Deniz Akkaya'ya şok üstüne şok! Hakkında yakalanma kararı çıktı! Eskortluk paylaşımı başını ağrıttı

Ünlü manken Deniz Akkaya son dönemlerde yaşadığı kızıyla olan problemleriyle hem medya hem de magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Her geçen gün bambaşka çarpıcı bir olayla konuşulan Deniz Akkaya'nın kızı ve eski eşi Efe Önbilgin, Akkaya için mahkemden tedbir istemişti. Mahkeme baba-kızı rahatsız edememesi için Akkaya'ya 3 ay tedbir kararı verdi. Ünlü isme bir şok da savcılıktan geldi. Manken ve sosyal medya fenomeni Miray İpekler'in sosyal medya üzerinden hakarete maruz kaldığını söyleyerek şikayetçi olduğu dosyada şüpheli olan Deniz Akkaya ifadeye gitmedi. Savcılık yakalama talep etti, mahkeme Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı çıkardı.

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 08:10 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 08:31
Deniz Akkaya’ya şok üstüne şok! Hakkında yakalanma kararı çıktı! Eskortluk paylaşımı başını ağrıttı 1

Manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin'in saldırısına uğradığını duyurmasının ardından olay hem magazin hem de medya gündeminde geniş yer buldu.

Deniz Akkaya’ya şok üstüne şok! Hakkında yakalanma kararı çıktı! Eskortluk paylaşımı başını ağrıttı 2

Deniz Akkaya'nın bir süredir Sosyal Hizmetler'de kalan kızı Ayşe Önbilgin baba Efe Önbilgin'e teslim edilmişti. Ancak Deniz Akkaya'da sular asla durulmadı.

Deniz Akkaya’ya şok üstüne şok! Hakkında yakalanma kararı çıktı! Eskortluk paylaşımı başını ağrıttı 3

Kızının odasını hayatında ilk kez kurcaladığını belirten Deniz Akkaya, X hesabından bu sefer de kızına ait ikinci bir telefon bulduğunu açıklamıştı.

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