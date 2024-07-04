Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe Önbilgin ile ses kayıtları ortaya çıktı! Kan donduran ifadeler! Hakaret, tehdit, psikolojik şiddet her şey var

Manken Deniz Akkaya , Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin 'in saldırısına uğradığını duyurmasının ardından olay hem magazin hem de medya gündemini karıştırdı.

Deniz Akkaya , 15 yaşındaki kızının telefonunu almak istediği için Ayşe Önbilgin tarafından şiddet uygulandığını, balkona kilitlendiğini ve polis çağırarak kurtulduğunu anlatmıştı. Bu olayların ardından Akkaya, Ayşe Önbilgin'i Sosyal Hizmetler'e bıraktığını iddia etti.

3

Devlet korumasına alınan Ayşe Ö. annesinin kendisine termos fırlattığını ifade ederek şunları söyledi:

"27 Mayıs günü okuldan erken çıktım, annem taksiyle gelmemi istedi. Üzerimde nakit para olmadığı için eve geç geldim. Annem önce bana tokat attı sonra hakaret ve tehdit etti. Okul çantamdaki termosu bana fırlattı ve çenemi yaraladı. Telefonumu alıp babamla yazışmalarımı gördü. Babamla tatil planı yaptığımı görünce daha da sinirlendi"