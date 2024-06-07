Deniz Akkaya'dan Somer Sivrioğlu hakkında şok sözler! "Karısını kızından küçük kızla aldattı..."

Deniz Akkaya'nın kızı A.Ö. annesinin kendisini dövdüğünü "O.. çocuğu" diye hakaret ettiğini anlattı. Ünlü manken ise konuya bu kez Somer Sivrioğlu'nu kattı. Baba Efe Önbilgin'in A.Ö. ile görüşmesi için ünlü şefi yurda gönderdiğini açıkladı. Adeta çıldırdı: Karısını aldatan birini kimse benim kızımın yanına gönderemez!