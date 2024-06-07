Deniz Akkaya'dan Somer Sivrioğlu hakkında şok sözler! "Karısını kızından küçük kızla aldattı..."

Deniz Akkaya'nın kızı A.Ö. annesinin kendisini dövdüğünü "O.. çocuğu" diye hakaret ettiğini anlattı. Ünlü manken ise konuya bu kez Somer Sivrioğlu'nu kattı. Baba Efe Önbilgin'in A.Ö. ile görüşmesi için ünlü şefi yurda gönderdiğini açıkladı. Adeta çıldırdı: Karısını aldatan birini kimse benim kızımın yanına gönderemez!
Eski manken Deniz Akkaya, kızı A.Ö.'nün kendisine saldırıp balkona kilitlediğini söylemesiyle gündem yarattı.
Devlet korumasına alınan A.Ö. ise iddiaları yalanladı. Annesini suçladı. Olay günü yaşananları savcıya şöyle anlattı: Annem 'Senden nefret ediyorum' dedi. İçinde termos olan çantamı bana fırlattı. Çeneme geldi. Canım acıdığı için 'Oha' dedim. Annem bana 'Benimle bu ses tonuyla konuşamazsın' deyip tokat attı'. 'O. çocuğu, kötü tohum, şeytan...' gibi hakaretler etti."
UZAKLAŞTIRMA KARARI!
İşte A. bunları söylerken Deniz Akkaya X'teki hesabından bir açıklama yaptı. Konuyla ilgili soruları yanıtlamayacağını her şeyi kendi YouTube kanalından anlatacağını vurguladı.