Deniz Akkaya'dan eski eşi için tedbir talebi: 'Efe alkol bağımlısı kızıma babalık yapamaz' Velayet tekrar anneye mi verilecek?

1 Ünlü manken Deniz Akkaya, 16 yaşındaki kızı A. Önbilgin'in telefonunu aldığı için kendisine şiddet uyguladığını bu nedenle Sosyal Hizmetler'e bıraktığını iddia etmiş, A. Önbilgin devlet koruması altına alınmıştı. Bunun üzerine baba Efe Önbilgin harekete geçerek mahkemeye başvurup kızının velayetinin kendisine verilmesini talep etmişti.

2 Mahkeme A. Önbilgin'i babası Efe Önbilgin'e teslim etmişti. Son olarak Deniz Akkaya'nın kızı ve babası hakkındaki paylaşımlarından sonra, Efe Önbilgin ve kızı A. Önbilgin; Akkaya için 3 ay tedbir kararı aldırdı.