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Deniz Akkaya'dan eski eşi için tedbir talebi: 'Efe alkol bağımlısı kızıma babalık yapamaz' Velayet tekrar anneye mi verilecek?

Ünlü manken Deniz Akkaya ile eski eşi Efe Önbilgin arasındaki gerilim, İstanbul Aile Mahkemesi'ne taşındı. Akkaya, eski eşinin alkol bağımlılığı nedeniyle kızlarına karşı babalık görevlerini ihmal ettiğini öne sürerek tedbir talebinde bulundu.

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Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 07:33 Güncelleme Tarihi09 Eylül 2024, 07:49
Deniz Akkaya’dan eski eşi için tedbir talebi: ’Efe alkol bağımlısı kızıma babalık yapamaz’ Velayet tekrar anneye mi verilecek? 1

Ünlü manken Deniz Akkaya, 16 yaşındaki kızı A. Önbilgin'in telefonunu aldığı için kendisine şiddet uyguladığını bu nedenle Sosyal Hizmetler'e bıraktığını iddia etmiş, A. Önbilgin devlet koruması altına alınmıştı. Bunun üzerine baba Efe Önbilgin harekete geçerek mahkemeye başvurup kızının velayetinin kendisine verilmesini talep etmişti.

Deniz Akkaya’dan eski eşi için tedbir talebi: ’Efe alkol bağımlısı kızıma babalık yapamaz’ Velayet tekrar anneye mi verilecek? 2

Mahkeme A. Önbilgin'i babası Efe Önbilgin'e teslim etmişti. Son olarak Deniz Akkaya'nın kızı ve babası hakkındaki paylaşımlarından sonra, Efe Önbilgin ve kızı A. Önbilgin; Akkaya için 3 ay tedbir kararı aldırdı.

Deniz Akkaya’dan eski eşi için tedbir talebi: ’Efe alkol bağımlısı kızıma babalık yapamaz’ Velayet tekrar anneye mi verilecek? 3

EFE ÖNBİLGİN İÇİN TEDBİR İSTEDİ

Deniz Akkaya'dan karşı hamle gecikmedi. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran ünlü model, kendisi ve kızı A. Önbilgin için Efe Önbilgin hakkında tedbir talebinde bulundu.

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