13 yıl evli kalmışlardı! Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'a eleştiri yağmuru: 'Abla Şeymalaşma' Düğünden 2 gün sonra...

1 Düğünden sadece iki gün sonra, Yılmaz'ın bu elbisenin siyah rengini almak için Londra'daki mağazaya gitmesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Zeynep Yılmaz'ı kaleme aldı işte o yazı...

2 Zeynep Yılmaz'ın yaptığı nispet, sosyal medyayı karıştırdı! Zeynep Hanım'ın halefi, düğünündeki after party'de dünyaca ünlü bir markanın 87.200 liralık bir elbisesini giymişti. İşini garibi; düğünden tam iki gün sonra Zeynep Hanım, büyük kızı Leyla ile o markanın Londra'daki mağazasına gitti ve halefinin elbisesinin aynısının siyahını aldı.