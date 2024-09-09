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13 yıl evli kalmışlardı! Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'a eleştiri yağmuru: 'Abla Şeymalaşma' Düğünden 2 gün sonra...

Zeynep Yılmaz, Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve gündemdeki son hareketleriyle dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz günlerde eski eşinin halefinin düğünündeki after party'de giydiği, fiyatı 87.200 TL olan ünlü bir markanın elbisesi Zeynep Yılmaz'ın son dönemdeki en çok konuşulan konularından biri oldu.

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Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 08:40 Güncelleme Tarihi09 Eylül 2024, 08:56
13 yıl evli kalmışlardı! Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz’a eleştiri yağmuru: ’Abla Şeymalaşma’ Düğünden 2 gün sonra... 1

Düğünden sadece iki gün sonra, Yılmaz'ın bu elbisenin siyah rengini almak için Londra'daki mağazaya gitmesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Zeynep Yılmaz'ı kaleme aldı işte o yazı...

13 yıl evli kalmışlardı! Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz’a eleştiri yağmuru: ’Abla Şeymalaşma’ Düğünden 2 gün sonra... 2

Zeynep Yılmaz'ın yaptığı nispet, sosyal medyayı karıştırdı! Zeynep Hanım'ın halefi, düğünündeki after party'de dünyaca ünlü bir markanın 87.200 liralık bir elbisesini giymişti. İşini garibi; düğünden tam iki gün sonra Zeynep Hanım, büyük kızı Leyla ile o markanın Londra'daki mağazasına gitti ve halefinin elbisesinin aynısının siyahını aldı.

13 yıl evli kalmışlardı! Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz’a eleştiri yağmuru: ’Abla Şeymalaşma’ Düğünden 2 gün sonra... 3

Üstelik mağazada o elbiseyi denerken çektirdiği fotoğrafları da sosyal medyasından paylaştı. Tabii ki sosyal medya yıkıldı! Fotoğrafın altına anında onlarca yorum geldi.

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