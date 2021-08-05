Yeşilçam efsanelerinden Kemal Sunal'ın Gol Kralı filmindeki gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Olur ama böylesi zor olur
Yıllarca oturup bu filmleri baştan sona defalarca izledik. Ancak hiçbirimiz bu hataları fark etmedik. Dikkatli gözlerin kaçırmadığı bu hatalar yıllar sonra ortaya çıktı. Ve içlerinde öyle hatalar var ki, akla hayale sığmayacak türden. Kemal Sunal ve Suna Yıldızoğlu'nun oynadığı 1980 yapımı Gol Kralı filmdeki hata yıllar sonra ortaya çıktı. Tabi sadece o da değil. İçlerinde Kemal Sunal, Adile Naşit, Türkan Şoray, Ayşen Gruda, Münir Özkul gibi usta isimlerin de yer aldığı pek çok film de hatalar barındırıyor. İşte Yeşilçam filmlerinden o akıllara durgunluk veren o hatalar.
05.08.2021 11:51
- Son Güncelleme: 05.08.2021 11:51
7'den 70'e milyonlarca kişinin severek takip ettiği Kemal Sunal filmlerini izlemeyen yoktur. Beğenerek izlediğimiz filmlerde çekim hataları ise herkesi şaşırttı. Yıllar sonra ortaya çıkan hatalar sinemaseverlere 'yok artık' dedirtti. İşte Yeşilçam'a damga vuran çok şaşıracağınız çekim hataları…
FİLMLERDEKİ HATALAR GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRÜYOR
KEMAL SUNAL / POSTACI
Başrollerini Kemal Sunal ve Fatma Girik'in oynadığı 1984 yapımı Postacı filmde 40 yıl sonra ortaya çıkan çekim hatası görenleri şaşırttı.
Kemal Sunal'ın postacı Adem karakterin oynadığı filmin bir sahnesinde bakkala girer ve bakkalcı ile arasındaki diyalog sonrası değişen kamera açısı sonrası kapalı olan bisküvi kutusu bir anda açılır.