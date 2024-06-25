Deniz Akkaya kızıyla WhatsApp mesajlarını ifşa etti! "Çocuk kabul etmiyorum" mesajı tepki topladı! Kızının ikinci telefonunu bulmuştu...

Ünlü manken Deniz Akkaya son dönemlerde yaşadığı kızıyla olan problemleriyle hem medya hem de magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Her geçen gün bambaşka çarpıcı bir olayla konuşulan Deniz Akkaya, en son kızının odasında ikinci telefonunu bulduğunu söylemişti. Şimdi ise Deniz Akkaya, kızı ile olan WhatsApp mesajlarını sosyal medya hesabından ifşa etti. Ünlü mankenin "Spor yapmayan çocuk kabul etmiyorum." mesajı büyük tepki topladı. İşte Deniz Akkaya'nın kızıyla olan o konuşmaları...